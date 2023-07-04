https://sputnikarabic.ae/20230704/علماء-يطورون-علاجا-ثوريا-لـالحاجز-الدماغي-الدموي--1078711760.html

علماء يطورون علاجا ثوريا لـ"الحاجز الدماغي الدموي"

علماء يطورون علاجا ثوريا لـ"الحاجز الدماغي الدموي"

طور العلماء، في خطوة جديدة وصفت بالثورية، أول علاج محتمل يمكنه إصلاح الحاجز الدموي الدماغي، الأمر الذي قد يقي الإنسان مستقبلا من مجموعة كبيرة من الأمراض... 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T09:53+0000

2023-07-04T09:53+0000

2023-07-04T09:53+0000

مجتمع

علوم

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078711305_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3eebab0fa40bd58be64611fb09b5d3ef.jpg

ومن المفترض أن تكون هذه الطبقة غير قابلة للاختراق، إلا بشكل انتقائي، ما يعني أنها تسمح فقط للمواد المطلوبة للحفاظ على عمل الدماغ السليم بالمرور إلى أنسجة المخ الثمينة.ولكن عندما لا تعمل الأشياء بشكل صحيح، أي في حالة الأمراض، يمكن للسموم أو الخلايا أو مسببات الأمراض غير المرغوب فيها اختراق الحاجز.وطور العلماء علاجا جديدا لهذا الحاجز الدماغي الدموي، ولم يتم اختبار العلاج الجديد على البشر حتى الآن، لكنه أثبت فعالية على الفئران.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Nature Communications" العلمية، فقد ركز الباحثون على عائلة من المستقبلات تسمى "frizzled"، وهي بروتينات، لا تشارك فقط في تعزيز تجديد الأنسجة والتئام الجروح، ولكنها مهمة أيضًا للحفاظ على حاجز دموي صحي.ولاختبار العلاج الجديد المحتمل بشكل أكبر، أجرى الباحثون اختبارات على الفئران المصابة بسكتات دماغية حيث قلل من شدة السكتة الدماغية وحسّن البقاء على قيد الحياة، مقارنة بالفئران التي لم تعالج سكتات دماغية، بالإضافة إلى فعاليته على بعض الأمراض الدماغية التي عانت منها فئران أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230701/الخلايا-النجمية-دراسة-تكشف-سرا-جديدا-من-خبايا-ألزهايمر-1078650772.html

https://sputnikarabic.ae/20230703/دراسة-اكتشاف-جين-داخل-البشر-قادر-على-حمايتهم-من-إنفلونزا-الطيور-1078693576.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة