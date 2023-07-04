https://sputnikarabic.ae/20230704/فلسطين-تطالب-بتدخل-دولي-لوقف-تهجير-سكان-جنين-وإسرائيل-تنفي-إخلاء-المخيم-بالقوة-1078704269.html

فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف تهجير سكان جنين... وإسرائيل تنفي إخلاء المخيم بالقوة

فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف تهجير سكان جنين... وإسرائيل تنفي إخلاء المخيم بالقوة

طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين. 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T05:39+0000

2023-07-04T05:39+0000

2023-07-04T05:39+0000

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وقال عباس إن "الجريمة التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية، والمتمثلة بتهجير أهالي مخيم جنين، تضاف إلى جرائم الاحتلال في تهجيرهم"، مشددا على أن "التعامل مع حكومة الاحتلال بالمعايير المزدوجة وعدم محاسبتها على جرائمها السابقة بحق شعبنا، يشجعها على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم التي كان آخرها ما تقوم به الليلة بحق أهلنا في المخيم"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية في مخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية"، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف تهجير المواطنين المدنيين من منازلهم في المخيم.بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "التقارير عن أمرنا بإخلاء مخيم جنين من سكانه غير صحيحة".وفجر أمس الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 100، واعتقال 20 آخرين.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

https://sputnikarabic.ae/20230703/سياسي-فلسطيني-عدوان-جنين-جريمة-لن-تمر--1078701305.html

https://sputnikarabic.ae/20230703/الجيش-الإسرائيلي-يجبر-أهالي-جنين-على-إخلاء-المخيم-فيديو-1078700696.html

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