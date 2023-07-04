https://sputnikarabic.ae/20230704/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تنطلقان-باتجاه-الساحل-الغربي-لألاسكا-فيديو-1078731958.html
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنطلقان باتجاه الساحل الغربي لألاسكا... فيديو
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنطلقان باتجاه الساحل الغربي لألاسكا... فيديو
أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" تابعة للقوات الجوية الروسية نفذتا طلعة جوية مدتها 13 ساعة فوق... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T14:48+0000
2023-07-04T14:48+0000
2023-07-04T14:48+0000
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نفذت قاذفتا صواريخ استراتيجيتان بعيدتا المدى من طراز "تو 95 إم إس"، رحلة جوية مخططة في المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ قرب ساحل ألاسكا الغربي، واستغرقت مدة الرحلة أكثر من 13 ساعة".وأشار البيان إلى أنه تمت إعادة تزويد القاذفتين بالوقود أثناء تحليقهما في الهواء.وبحسب البيان، رافق الاستراتيجيون مقاتلات "سو 30 إس إم" و"سو 35 إس" من سلاح الجو ووحدة الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية.وأكدت الوزارة أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنطلقان باتجاه الساحل الغربي لألاسكا... فيديو
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أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" تابعة للقوات الجوية الروسية نفذتا طلعة جوية مدتها 13 ساعة فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ، قبالة الساحل الغربي لألاسكا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نفذت قاذفتا صواريخ استراتيجيتان بعيدتا المدى من طراز "تو 95 إم إس"، رحلة جوية مخططة في المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ قرب ساحل ألاسكا الغربي، واستغرقت مدة الرحلة أكثر من 13 ساعة".
وأشار البيان إلى أنه تمت إعادة تزويد القاذفتين بالوقود أثناء تحليقهما في الهواء.
وبحسب البيان، رافق الاستراتيجيون مقاتلات "سو 30 إس إم" و"سو 35 إس" من سلاح الجو ووحدة الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية.
وأكدت الوزارة أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.