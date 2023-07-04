https://sputnikarabic.ae/20230704/كتائب-القسام-تعلن-استهداف-جنود-الجيش-الإسرائيلي-وآلياته-بشكل-دقيق-ومباشر-في-مخيم-جنين-1078716619.html
كتائب "القسام" تعلن استهداف جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته بشكل دقيق ومباشر في مخيم جنين
كتائب "القسام" تعلن استهداف جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته بشكل دقيق ومباشر في مخيم جنين
أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، استهداف جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته بشكل دقيق ومباشر في مخيم جنين بالضفة الغربية. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T10:16+0000
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وقالت كتائب "القسام"، في بيان لها، إن "كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق ومباشر في مخيم جنين، مساء أمس، وصباح اليوم، وذلك ضمن تكتيكات وترتيبات ميدانية تحقق الخسائر الأكبر في صفوف العدو وترده خائبًا خاسرًا".وأضاف البيان أن "مجاهدي كتائب القسام ما زالوا يخوضون المواجهة الشاملة مع جيش الاحتلال المتوغل في مخيم جنين"، متابعا: "أهلنا في جنين ومخيمها هم الحصن والحاضنة المتينة للمقاومة، ولن يرهبهم التخويف والتهديد الذي تمارسه آلة العدو الإعلامية، وسيبقون متمسكين بدورهم الوطني المقاوم".ولليوم الثاني على التوالي، تشهد الضفة الغربية وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، أكبرَ عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 100، واعتقال 20 آخرين.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
https://sputnikarabic.ae/20230704/الجامعة-العربية-العملية-الإسرائيلية-في-جنين-انتهاك-واضح-للقانون-الدولي-وتنذر-بعواقب-وخيمة-1078710873.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
كتائب "القسام" تعلن استهداف جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته بشكل دقيق ومباشر في مخيم جنين
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أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، استهداف جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته بشكل دقيق ومباشر في مخيم جنين بالضفة الغربية.
وقالت كتائب "القسام"، في بيان لها
، إن "كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق ومباشر في مخيم جنين، مساء أمس، وصباح اليوم، وذلك ضمن تكتيكات وترتيبات ميدانية تحقق الخسائر الأكبر في صفوف العدو وترده خائبًا خاسرًا".
وأضاف البيان أن "مجاهدي كتائب القسام ما زالوا يخوضون المواجهة الشاملة مع جيش الاحتلال المتوغل في مخيم جنين"، متابعا: "أهلنا في جنين ومخيمها هم الحصن والحاضنة المتينة للمقاومة، ولن يرهبهم التخويف والتهديد الذي تمارسه آلة العدو الإعلامية، وسيبقون متمسكين بدورهم الوطني المقاوم".
ولليوم الثاني على التوالي، تشهد الضفة الغربية وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، أكبرَ عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم
شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي
للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين
، وإصابة 100، واعتقال 20 آخرين.
وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا".