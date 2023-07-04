مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث: 300 مشارك من 30 بلدا
14:06 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 14:24 GMT 04.07.2023)
© Sputnik . Abdul Kader Albayمؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث: 300 مشارك من 30 بلدا
© Sputnik . Abdul Kader Albay
انطلق مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الثالث" في بيروت، اليوم الثلاثاء، برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، ومشاركة أكثر من 300 رجل أعمال من لبنان و30 بلدا، إلى جانب رؤساء الهيئات والغرف الاقتصادية والمهنية، ورؤساء مجالس الأعمال في البلدان العربية والهيئات الاغترابية الأخرى وقادة شركات مالية وصناعية وتجارية واستثمارية.
ويتناول المؤتمر العديد من الموضوعات أبرزها دور الاغتراب في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، إضافة إلى رؤية المغتربين للإصلاح والتعافي الاقتصادي، ودور المرأة اللبنانية في الاغتراب، متطلبات المغتربين للاستثمار في لبنان، كيفية الاستفادة من تجارب ونجاحات المغتربين لبناء اقتصاد جديد، كيف يمكن أن يسهم المغتربون في إنقاذ قطاع التعليم في لبنان، كيف يمكن أن يساعد المغتربون رواد الأعمال في لبنان والخارج، وقصص نجاح اغترابية.
بدوره قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بو حبيب، في كلمته خلال المؤتمر، إنه "إذا كان الوضع الاقتصادي مقبولًا نسبيًا، أي بمعنى إننا لم نصل بعد إلى الارتطام الكبير، فذلك مرده لتحويلات المغتربين، لقد قدر البنك الدولي التحويلات الرسمية لعام 2022، الواردة إلى لبنان بمبلغ إجمالي مقداره 6.4 مليار دولار أمريكي، كما تشير التقديرات الاقتصادية إلى وجود تحويلات غير مباشرة نقدية معادلة، تأتي من خارج النظام المصرفي".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث: 300 مشارك من 30 بلدا
مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث: 300 مشارك من 30 بلدا
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وتابع أن "هذه التحويلات مجتمعة حافظت على ما تبقى من روح هذا الوطن على قيد الحياة. وبذلك يشكل المنتشرون اللبنانيون المتواجدون في الخليج وأفريقيا وأوروبا المعين الأول للاقتصاد اللبناني، دون تجاهل أيضًا، للدور المهم للمغتربين المتواجدين في الأمريكتين وأستراليا".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث: 300 مشارك من 30 بلدا
مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث: 300 مشارك من 30 بلدا
© Sputnik . Abdul Kader Albay
ولفت إلى أن "أموال المغتربين التي تصل إلى لبنان اليوم هدفها وطابعها استهلاكي فقط، تساعد المقيمين وتدعمهم على الصمود في أرضهم، أما إذا كان هدف لقائنا اليوم التفكير بالوسائل الأفضل لجذب استثمارات المغتربين، ومنهم من يتوق للمساهمة في نهضة جديدة للبنان، فلا بد من إجراء الإصلاحات الهيكلية المطلوبة والمعروفة من القاصي والداني، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لاستعادة ثقة المودع اللبناني بالمصارف، وما يترافق مع ذلك من ورشة تشريعات، مما يعبد الطريق والعمل لاستقطاب الاستثمارات الاغترابية".
وأكد على "ضرورة إجراء التصحيح المطلوب، والإسراع أيضًا في انتظام عمل مؤسساتنا الدستورية، من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة مهمتها الأساسية إعادة وضع لبنان على سكة التعافي، من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية بالتزامن مع استقطاب الاستثمارات وعلى رأسها الثروة والطاقات الاغترابية".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث: 300 مشارك من 30 بلدا
مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث: 300 مشارك من 30 بلدا
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وختم: "الاغتراب اللبناني كان وسيبقى الخزان الاستراتيجي للنهوض بلبنان وأهله كبديل مستدام عن طلب المساعدات من الدول الأجنبية. فكما يقول المثل بالعامية "ما حك جلدك إلا ضفرك".