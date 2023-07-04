https://sputnikarabic.ae/20230704/مؤتمر-الاقتصاد-الاغترابي-الثالث-300-مشارك-من-30-بلدا-1078727757.html

مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث: 300 مشارك من 30 بلدا

مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث: 300 مشارك من 30 بلدا

انطلق مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الثالث" في بيروت، اليوم الثلاثاء، برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، ومشاركة أكثر من 300 رجل أعمال من لبنان... 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T14:06+0000

2023-07-04T14:06+0000

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العالم

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ويتناول المؤتمر العديد من الموضوعات أبرزها دور الاغتراب في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، إضافة إلى رؤية المغتربين للإصلاح والتعافي الاقتصادي، ودور المرأة اللبنانية في الاغتراب، متطلبات المغتربين للاستثمار في لبنان، كيفية الاستفادة من تجارب ونجاحات المغتربين لبناء اقتصاد جديد، كيف يمكن أن يسهم المغتربون في إنقاذ قطاع التعليم في لبنان، كيف يمكن أن يساعد المغتربون رواد الأعمال في لبنان والخارج، وقصص نجاح اغترابية.بدوره قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بو حبيب، في كلمته خلال المؤتمر، إنه "إذا كان الوضع الاقتصادي مقبولًا نسبيًا، أي بمعنى إننا لم نصل بعد إلى الارتطام الكبير، فذلك مرده لتحويلات المغتربين، لقد قدر البنك الدولي التحويلات الرسمية لعام 2022، الواردة إلى لبنان بمبلغ إجمالي مقداره 6.4 مليار دولار أمريكي، كما تشير التقديرات الاقتصادية إلى وجود تحويلات غير مباشرة نقدية معادلة، تأتي من خارج النظام المصرفي".ولفت إلى أن "أموال المغتربين التي تصل إلى لبنان اليوم هدفها وطابعها استهلاكي فقط، تساعد المقيمين وتدعمهم على الصمود في أرضهم، أما إذا كان هدف لقائنا اليوم التفكير بالوسائل الأفضل لجذب استثمارات المغتربين، ومنهم من يتوق للمساهمة في نهضة جديدة للبنان، فلا بد من إجراء الإصلاحات الهيكلية المطلوبة والمعروفة من القاصي والداني، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لاستعادة ثقة المودع اللبناني بالمصارف، وما يترافق مع ذلك من ورشة تشريعات، مما يعبد الطريق والعمل لاستقطاب الاستثمارات الاغترابية".وختم: "الاغتراب اللبناني كان وسيبقى الخزان الاستراتيجي للنهوض بلبنان وأهله كبديل مستدام عن طلب المساعدات من الدول الأجنبية. فكما يقول المثل بالعامية "ما حك جلدك إلا ضفرك".

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