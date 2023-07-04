https://sputnikarabic.ae/20230704/مدرعة-أوكرانية-ترشد-القوات-الروسية-على-مستودع-عسكري-ضخم-تحول-إلى-رماد-فيديو--1078729230.html
مدرعة أوكرانية ترشد القوات الروسية على مستودع عسكري ضخم تحول إلى رماد... فيديو
مدرعة أوكرانية ترشد القوات الروسية على مستودع عسكري ضخم تحول إلى رماد... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T14:11+0000
2023-07-04T14:11+0000
2023-07-04T14:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو كيف رصدت القوات الروسية مدرعة أوكرانية تتجه إلى مستودع عسكري ضخم تابع للقوات الأوكرانية، حيث قامت القوات الروسية بتدميره وتحويله إلى رماد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مدرعة أوكرانية ترشد القوات الروسية على مستودع عسكري ضخم تحول إلى رماد... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ويظهر في الفيديو كيف رصدت القوات الروسية مدرعة أوكرانية تتجه إلى مستودع عسكري ضخم تابع للقوات الأوكرانية، حيث قامت القوات الروسية بتدميره وتحويله إلى رماد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.