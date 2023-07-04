https://sputnikarabic.ae/20230704/مسؤول-روسي-كييف-تخطط-لمهاجمة-محطة-زابوروجيه-النووية-ليلة-5-يوليو-الجاري--1078737006.html
مسؤول روسي: كييف تخطط لمهاجمة محطة زابوروجيه النووية ليلة 5 يوليو الجاري
مسؤول روسي: كييف تخطط لمهاجمة محطة زابوروجيه النووية ليلة 5 يوليو الجاري
أعلن مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية رينات كارتشا، اليوم الثلاثاء، أن كييف ستهاجم ليلة 5 تموز/ يوليو محطة زابوروجيه النووية بأسلحة عالية... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T18:39+0000
2023-07-04T18:39+0000
2023-07-04T18:39+0000
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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وقال كارتشا عبر قناة"روسيا 24": "اليوم، وردتني معلومات وأنا مفوض للإدلاء بها، أنه في 5 تموز/يوليو، وبالتحديد ليلاً ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وطائرات دون طيار" كاميكازي".وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من ناحية عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.ومنذ مارس / آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.يواصل الجيش الأوكراني قصف إنرغودار بانتظام، وإقليم محطة زابوروجيه النووية المجاورة للمدينة، وذكّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا بالحاجة إلى إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230704/وكالة-ناسا-تدخل-خط-الأزمة-الأوكرانية-من-بوابة-محطة-زابوروجيه--1078727894.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مسؤول روسي: كييف تخطط لمهاجمة محطة زابوروجيه النووية ليلة 5 يوليو الجاري
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أعلن مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية رينات كارتشا، اليوم الثلاثاء، أن كييف ستهاجم ليلة 5 تموز/ يوليو محطة زابوروجيه النووية بأسلحة عالية الدقة محملة بنفايات نووية وطائرات دون طيار من طراز "كاميكازي".
وقال كارتشا عبر قناة"روسيا 24": "اليوم، وردتني معلومات وأنا مفوض للإدلاء بها، أنه في 5 تموز/يوليو، وبالتحديد ليلاً ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وطائرات دون طيار" كاميكازي".
وتقع محطة زابوروجيه النووية
على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من ناحية عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.
ومنذ مارس / آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
يواصل الجيش الأوكراني قصف إنرغودار بانتظام، وإقليم محطة زابوروجيه النووية المجاورة للمدينة، وذكّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا بالحاجة إلى إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية.