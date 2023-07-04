https://sputnikarabic.ae/20230704/مقاتل-أوكراني-يكشف-عن-شيء-لم-ير-مثيلا-له-في-حياته-العسكرية--1078707496.html

مقاتل أوكراني يكشف عن شيء "لم ير مثيلا له في حياته العسكرية"

مقاتل أوكراني يكشف عن شيء "لم ير مثيلا له في حياته العسكرية"

كشف مقتل أوكراني عن تفاصيل المعارك التي تشهدها المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أنها مشابهة لما حدث في معارك أرتيوموفسك (باخموت)، من ناحية الشدة. 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T07:53+0000

2023-07-04T07:53+0000

2023-07-04T07:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال المقاتل الأوكراني الذي حمل رمز النداء "الفيلق" في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إن القتال الحالي على خط المواجهة مشابه لما حدث في أرتيوموفسك "خلال الفترة الأشد سخونة".ونقلت "سي إن إن" عن المقاتل تأكيده أنه "خلال سنوات خدمته العسكرية لم ير مثل هذا العدد من الألغام".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أكد أمس الاثنين، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور.وأضاف شويغو: "فقط في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، حيث تشن التشكيلات الأوكرانية هجمات فاشلة، دمرت مجموعات من القوات المسلحة الروسية 15 طائرة، و3 مروحيات، و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد".

https://sputnikarabic.ae/20230704/أسير-من-وحدة-كراكن-الأوكرانية-يتحدث-عن-دبابة-كان-الجنود-الروس-يبحثون-عنها-لتدميرها-1078706894.html

https://sputnikarabic.ae/20230704/القوات-المسلحة-الروسية-تقضي-على-مجموعات-تخريبية-أوكرانية-في-سوليدار-1078706796.html

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