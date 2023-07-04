https://sputnikarabic.ae/20230704/مقاتل-أوكراني-يكشف-عن-شيء-لم-ير-مثيلا-له-في-حياته-العسكرية--1078707496.html
مقاتل أوكراني يكشف عن شيء "لم ير مثيلا له في حياته العسكرية"
مقاتل أوكراني يكشف عن شيء "لم ير مثيلا له في حياته العسكرية"
كشف مقتل أوكراني عن تفاصيل المعارك التي تشهدها المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أنها مشابهة لما حدث في معارك أرتيوموفسك (باخموت)، من ناحية الشدة. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T07:53+0000
2023-07-04T07:53+0000
2023-07-04T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062183394_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_e0c6ffb654eb29c95cea2419b38b6893.jpg
وقال المقاتل الأوكراني الذي حمل رمز النداء "الفيلق" في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إن القتال الحالي على خط المواجهة مشابه لما حدث في أرتيوموفسك "خلال الفترة الأشد سخونة".ونقلت "سي إن إن" عن المقاتل تأكيده أنه "خلال سنوات خدمته العسكرية لم ير مثل هذا العدد من الألغام".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أكد أمس الاثنين، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور.وأضاف شويغو: "فقط في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، حيث تشن التشكيلات الأوكرانية هجمات فاشلة، دمرت مجموعات من القوات المسلحة الروسية 15 طائرة، و3 مروحيات، و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد".
https://sputnikarabic.ae/20230704/أسير-من-وحدة-كراكن-الأوكرانية-يتحدث-عن-دبابة-كان-الجنود-الروس-يبحثون-عنها-لتدميرها-1078706894.html
https://sputnikarabic.ae/20230704/القوات-المسلحة-الروسية-تقضي-على-مجموعات-تخريبية-أوكرانية-في-سوليدار-1078706796.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062183394_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_474fe4b7f4ee87f49c4966ca6fee5452.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتل أوكراني يكشف عن شيء "لم ير مثيلا له في حياته العسكرية"
تابعنا عبر
كشف مقتل أوكراني عن تفاصيل المعارك التي تشهدها المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أنها مشابهة لما حدث في معارك أرتيوموفسك (باخموت)، من ناحية الشدة.
وقال المقاتل الأوكراني الذي حمل رمز النداء "الفيلق" في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إن القتال الحالي على خط المواجهة
مشابه لما حدث في أرتيوموفسك "خلال الفترة الأشد سخونة".
وبين المقاتل الأوكراني أن "القتال في المنطقة (في جنوب أوكرانيا) يمكن مقارنته بما حدث في أرتيوموفسك (باخموت)".
وأوضح الجندي أن "القوات الأوكرانية يمكن أن يتقدم فقط من شجرة إلى شجرة بسبب حقول الألغام".
ونقلت "سي إن إن" عن المقاتل
تأكيده أنه "خلال سنوات خدمته العسكرية لم ير مثل هذا العدد من الألغام".
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أكد أمس الاثنين، أن القوات الأوكرانية لم تحقق
أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور.
وقال شويغو، في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "بشكل عام، لم يحقق العدو أهدافه في أي من الاتجاهات. وهذا يشهد على مهارة مقاتلينا والتوقعات المبالغ فيها بوضوح من الأسلحة الغربية المتبجحة".
وأضاف شويغو: "فقط في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، حيث تشن التشكيلات الأوكرانية هجمات فاشلة، دمرت مجموعات من القوات المسلحة الروسية 15 طائرة، و3 مروحيات، و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد".