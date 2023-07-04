https://sputnikarabic.ae/20230704/مقتل-جندي-إسرائيلي-خلال-اشتباكات-جنين-1078740208.html
مقتل جندي إسرائيلي خلال اشتباكات جنين
مقتل جندي إسرائيلي خلال اشتباكات جنين
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن جندياً إسرائيلياً لقي حتفه خلال تبادل إطلاق نار في مخيم جنين للاجئين. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T21:49+0000
2023-07-04T21:49+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه بموقع تويتر: "في هذا المساء (الثلاثاء)، توفي ضابط غير مكلف برتبة جندي جراء إطلاق نار حي خلال العملية ضد البنية التحتية الإرهابية في مخيم جنين".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تلقى الجندي العلاج الطبي في موقع الحادث، بعد أن أصيب في تبادل لإطلاق النار. وتم إعلان وفاته بعد وصوله إلى مستشفى قريب.وشهدت الضفة الغربية، وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني على التوالي، أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230704/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-الخروج-من-مدينة-ومخيم-جنين-1078737236.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, العالم العربي
مقتل جندي إسرائيلي خلال اشتباكات جنين
21:49 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 22:12 GMT 04.07.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن جندياً إسرائيلياً لقي حتفه خلال تبادل إطلاق نار في مخيم جنين للاجئين.
وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه بموقع تويتر: "في هذا المساء (الثلاثاء)، توفي ضابط غير مكلف برتبة جندي جراء إطلاق نار حي خلال العملية ضد البنية التحتية الإرهابية في مخيم جنين".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تلقى الجندي العلاج الطبي في موقع الحادث، بعد أن أصيب في تبادل لإطلاق النار. وتم إعلان وفاته بعد وصوله إلى مستشفى قريب.
وشهدت الضفة الغربية، وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني على التوالي، أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم
شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي
للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.