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مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية قبيل عيد الاستقلال
مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية قبيل عيد الاستقلال
أفادت وسائل إعلام أمريكية، عن وقوع حادث إطلاق نار، قبل منتصف ليل الاثنين بقليل، في مدينة فورت وورث بولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 8... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T12:20+0000
2023-07-04T12:20+0000
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وقال النقيب شون موراي، من قسم شرطة فورت وورث، خلال مؤتمر صحفي: "كان لدينا إطلاق نار، ويبدو أنه كان لدينا العديد من الضحايا الذين تم إطلاق النار عليهم، وربما تم نقل 3 منهم إلى مستشفى هاريس ساوث ويست، وتم نقل 5 ضحايا آخرين إلى مستشفى جون بيتر سميث".وأضافت الشرطة أنه "من السابق لأوانه معرفة" ما إذا كان إطلاق النار مرتبطا بعصابة، أو نزاع منزلي أو أي شيء آخر.ويعد حادث إطلاق النار في فورت وورث، واحدا من 6 حوادث إطلاق نار جماعي على الأقل، في الأيام الثلاثة الأولى من شهر يوليو/ تموز الجاري، و341 إطلاق نار جماعي على الأقل سجلتها أمريكا خلال العام الحالي، وفقا لأرشيف العنف المسلح.ويأتي الحادث قبيل منتصف ليلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، الموافق 4 يوليو من كل عام.يشار إلى أنه في العام الماضي، فتح مسلح النار على موكب احتفال في عيد استقلال يوم الرابع من يوليو، في هايلاند بارك بولاية إلينوي، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 8 و85 عاما، وإصابة العشرات.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية قبيل عيد الاستقلال

12:20 GMT 04.07.2023
© AFP 2023 / Laura Buckman / الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
الشرطة الأمريكية
© AFP 2023 / Laura Buckman /
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، عن وقوع حادث إطلاق نار، قبل منتصف ليل الاثنين بقليل، في مدينة فورت وورث بولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين.
وقال النقيب شون موراي، من قسم شرطة فورت وورث، خلال مؤتمر صحفي: "كان لدينا إطلاق نار، ويبدو أنه كان لدينا العديد من الضحايا الذين تم إطلاق النار عليهم، وربما تم نقل 3 منهم إلى مستشفى هاريس ساوث ويست، وتم نقل 5 ضحايا آخرين إلى مستشفى جون بيتر سميث".
وأضافت الشرطة أنه "من السابق لأوانه معرفة" ما إذا كان إطلاق النار مرتبطا بعصابة، أو نزاع منزلي أو أي شيء آخر.
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ويعد حادث إطلاق النار في فورت وورث، واحدا من 6 حوادث إطلاق نار جماعي على الأقل، في الأيام الثلاثة الأولى من شهر يوليو/ تموز الجاري، و341 إطلاق نار جماعي على الأقل سجلتها أمريكا خلال العام الحالي، وفقا لأرشيف العنف المسلح.
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ويأتي الحادث قبيل منتصف ليلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، الموافق 4 يوليو من كل عام.
يشار إلى أنه في العام الماضي، فتح مسلح النار على موكب احتفال في عيد استقلال يوم الرابع من يوليو، في هايلاند بارك بولاية إلينوي، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 8 و85 عاما، وإصابة العشرات.
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