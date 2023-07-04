https://sputnikarabic.ae/20230704/نفوق-أسماك-أحد-أشهر-أنهار-العراق-والحكومة-تفتح-تحقيقا-عاجلا-فيديو--1078733541.html
نفوق أسماك أحد أشهر أنهار العراق والحكومة تفتح تحقيقا عاجلا... فيديو
نفوق أسماك أحد أشهر أنهار العراق والحكومة تفتح تحقيقا عاجلا... فيديو
أعلنت السلطات العراقية، أمس الاثنين، أنّها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب نفوق أطنان من الأسماك في نهر جنوبي البلاد، في ظاهرة قد تكون مرتبطة بالجفاف الذي يتعرّض له... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T16:01+0000
2023-07-04T16:01+0000
2023-07-04T16:01+0000
مجتمع
العالم العربي
العراق
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وأصدرت دائرة البيطرة العراقية، اليوم الثلاثاء، توضيحا حول نفوق الأسماك في نهر العز في العراق.وبحسب البيان، أوعز مدير عام دائرة البيطرة العراقي، ثامر حبيب حمزة، بتشكيل فرقا بيطرية من المستشفى البيطري في ميسان برئاسة مدير المستشفى للكشف عن سبب نفوق الأسماك في ناحية الخير.وذكر المدير العام أن نتائج الكشف اظهرت نفوق أنواع صغيرة من الأسماك على سطح الماء، كما لاحظ الفريق كثرة الطحالب المغطية للمسطحات المائية.وقال: "الفريق البيطري أجرى تشخيصًا تشريحيًا للأسماك للتأكيد من وجود أي تعفن يدل على وجود مرض فايروسي، وأثبت الفحص عدم وجود أي مرض فطري أو فيروسي، وإنما السبب الرئيسي لنفوق هذه الأسماك هو قلة الإطلاقات المائية لنهر العز وانخفاض مستوى الماء في النهر مع قلة الأوكسجين وارتفاع نسبة الملوحة وارتفاع درجة الحرارة كلها عوامل سببت النفوق لهذه الأنواع من الأسماك".
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العالم العربي, العراق
نفوق أسماك أحد أشهر أنهار العراق والحكومة تفتح تحقيقا عاجلا... فيديو
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أعلنت السلطات العراقية، أمس الاثنين، أنّها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب نفوق أطنان من الأسماك في نهر جنوبي البلاد، في ظاهرة قد تكون مرتبطة بالجفاف الذي يتعرّض له هذا البلد.
وأصدرت دائرة البيطرة العراقية، اليوم الثلاثاء، توضيحا حول نفوق الأسماك في نهر العز في العراق.
وجاء في البيان: "بتوجيهات وزير الزراعة عباس جبر العلي المالكي وإشراف ومتابعة الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين الخفاجي، أعلنت دائرة البيطرة إحدى تشكيلات وزارة الزراعة عن كشفها لسبب نفوق كميات من الأسماك في نهر العز في ناحية الخير في محافظة ميسان".
وبحسب البيان، أوعز مدير عام دائرة البيطرة العراقي، ثامر حبيب حمزة، بتشكيل فرقا بيطرية من المستشفى البيطري في ميسان برئاسة مدير المستشفى للكشف عن سبب نفوق الأسماك في ناحية الخير.
وذكر المدير العام أن نتائج الكشف اظهرت نفوق أنواع صغيرة من الأسماك على سطح الماء، كما لاحظ الفريق كثرة الطحالب المغطية للمسطحات المائية.
وقال: "الفريق البيطري أجرى تشخيصًا تشريحيًا للأسماك للتأكيد من وجود أي تعفن يدل على وجود مرض فايروسي، وأثبت الفحص عدم وجود أي مرض فطري أو فيروسي، وإنما السبب الرئيسي لنفوق هذه الأسماك هو قلة الإطلاقات المائية لنهر العز وانخفاض مستوى الماء في النهر مع قلة الأوكسجين وارتفاع نسبة الملوحة وارتفاع درجة الحرارة كلها عوامل سببت النفوق لهذه الأنواع من الأسماك".