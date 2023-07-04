https://sputnikarabic.ae/20230704/وكالة-بدء-الاستعدادات-في-إيران-لإعادة-فتح-السفارة-السعودية-1078719676.html

وكالة: بدء الاستعدادات في إيران لإعادة فتح السفارة السعودية

وكالة: بدء الاستعدادات في إيران لإعادة فتح السفارة السعودية

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن بدء استعدادات إعادة فتح السفارة السعودية في طهران. 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T12:00+0000

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وأفادت وكالة "إسنا" الإيرانية، بأنه "وفقا للجهود والإجراءات التي تتخذها سلطات طهران والرياض، من المحتمل أن تبدأ السفارة السعودية في إيران أنشطتها قريبا"، كاشفة أنه تم حجز طابقين من فندق "أسبيناس بالاس" من قبل السفارة السعودية في طهران، وأن طابقا واحدا مخصصا لأعضاء السفارة.وأشارت إلى أن "المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال المكتبية والأنشطة العادية لسفارة السعودية في طهران ستنقل إلى هذا الفندق"، مبينة أن "السفارة ستعمل من هذا الفندق لفترة من الوقت لحين إعادة الافتتاح".ونقلت الوكالة الإيرانية عن موظف في الفندق قوله إنه إذا "بدأت السفارة العمل في الفندق، فسيذهب الزوار إلى السفارة من باب آخر وبواسطة مصعد خاص، وسيكون هناك مسار مخصص لزوار السفارة وآخر لنزلاء الفندق".يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قام بزيارة العاصمة الإيرانية طهران في الآونة الأخيرة، بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة المبدئية التي تقوم على حسن الجوار.وفتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.

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