https://sputnikarabic.ae/20230705/إعلام-زيلينسكي-لا-يسيطر-على-الجيش-الأوكراني--1078766182.html
إعلام: زيلينسكي لا يسيطر على الجيش الأوكراني
إعلام: زيلينسكي لا يسيطر على الجيش الأوكراني
كشفت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول استخباري أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لا يملك السيطرة الكاملة على الجيش الأوكراني. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T15:17+0000
2023-07-05T15:17+0000
2023-07-05T15:17+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال مسؤول استخباري لم يذكر اسمه: "فيما يخص الهجوم على جسر القرم، تيقنت وكالة المخابرات المركزية أن زيلينسكي إما لم يكن لديه سيطرة كاملة على قواته العسكرية، أو لم يرغب في معرفة بعض الإجراءات".وجاء في المقال نقلا عن المسؤول: "لم يكن لدى وكالة المخابرات المركزية أي علم مسبق بالهجوم على جسر القرم أو الهجوم اللاحق على مطار إنجلز العسكري. في الوقت نفسه، أفادت الأنباء أن وكالة المخابرات المركزية لا تزال تحاول معرفة أصل الهجوم على جسر القرم".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230705/إعلام-غربي-جميع-المعلومات-التي-تقدمها-أمريكا-لأوكرانيا-تحصل-عليها-المخابرات-الروسية-1078764430.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام: زيلينسكي لا يسيطر على الجيش الأوكراني
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كشفت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول استخباري أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لا يملك السيطرة الكاملة على الجيش الأوكراني.
وقال مسؤول استخباري لم يذكر اسمه: "فيما يخص الهجوم على جسر القرم، تيقنت وكالة المخابرات المركزية أن زيلينسكي إما لم يكن لديه سيطرة كاملة على قواته العسكرية، أو لم يرغب في معرفة بعض الإجراءات".
وجاء في المقال نقلا عن المسؤول: "لم يكن لدى وكالة المخابرات المركزية أي علم مسبق بالهجوم على جسر القرم أو الهجوم اللاحق على مطار إنجلز العسكري. في الوقت نفسه، أفادت الأنباء أن وكالة المخابرات المركزية لا تزال تحاول معرفة أصل الهجوم على جسر القرم".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.