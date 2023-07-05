https://sputnikarabic.ae/20230705/إعلام-سماع-صوت-انفجارين-في-ضواحي-مدينة-خاركوف-1078741270.html
إعلام: سماع صوت انفجارين في ضواحي مدينة خاركوف
إعلام: سماع صوت انفجارين في ضواحي مدينة خاركوف
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بسماع صوت انفجارين في ضواحي مدينة خاركوف. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T00:40+0000
2023-07-05T00:40+0000
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وذكرت الصحيفة الأوكرانية "سوسبيلني خاركيف" أنه تم سماع انفجارين في ضواحي مدينة خاركيف.وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في مناطق دنيبروبتروفسك، بولتافا، خاركيف، وسومي من الساعة 00:27 إلى الساعة 00:42.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230704/إعلان-إنذار-جوي-في-4-مناطق-من-أوكرانيا-1078740894.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام: سماع صوت انفجارين في ضواحي مدينة خاركوف
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بسماع صوت انفجارين في ضواحي مدينة خاركوف.
وذكرت الصحيفة الأوكرانية "سوسبيلني خاركيف" أنه تم سماع انفجارين في ضواحي مدينة خاركيف.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي
في مناطق دنيبروبتروفسك، بولتافا، خاركيف، وسومي من الساعة 00:27 إلى الساعة 00:42.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم
، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.