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القوات المسلحة الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من سوليدار
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230705/إعلام-سماع-صوت-انفجارين-في-ضواحي-مدينة-خاركوف-1078741270.html
إعلام: سماع صوت انفجارين في ضواحي مدينة خاركوف
إعلام: سماع صوت انفجارين في ضواحي مدينة خاركوف
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بسماع صوت انفجارين في ضواحي مدينة خاركوف. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T00:40+0000
2023-07-05T00:40+0000
روسيا
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وذكرت الصحيفة الأوكرانية "سوسبيلني خاركيف" أنه تم سماع انفجارين في ضواحي مدينة خاركيف.وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في مناطق دنيبروبتروفسك، بولتافا، خاركيف، وسومي من الساعة 00:27 إلى الساعة 00:42.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230704/إعلان-إنذار-جوي-في-4-مناطق-من-أوكرانيا-1078740894.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلام: سماع صوت انفجارين في ضواحي مدينة خاركوف

00:40 GMT 05.07.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورقصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
قصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بسماع صوت انفجارين في ضواحي مدينة خاركوف.
وذكرت الصحيفة الأوكرانية "سوسبيلني خاركيف" أنه تم سماع انفجارين في ضواحي مدينة خاركيف.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية
أمس, 23:16 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في مناطق دنيبروبتروفسك، بولتافا، خاركيف، وسومي من الساعة 00:27 إلى الساعة 00:42.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
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