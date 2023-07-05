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https://sputnikarabic.ae/20230705/إعلام-غربي-يكشف-عن-المشرف-المباشر-على-المساعدات-العسكرية-السرية-لنظام-كييف-1078761597.html
إعلام غربي يكشف عن المشرف المباشر على المساعدات العسكرية السرية لنظام كييف
إعلام غربي يكشف عن المشرف المباشر على المساعدات العسكرية السرية لنظام كييف
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر استخبارية أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تشارك بنشاط في الصراع الأوكراني. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T14:04+0000
2023-07-05T14:04+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مسؤول استخباري في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يذكر اسمه: "وكالة المخابرات المركزية في أوكرانيا حتى قبل أن تبدأ الحرب، كانت تخوض "حربا سرية مع وجود قواعد سرية لها" في أوكرانيا".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230704/الخارجية-الروسية-هجوم-كييف-على-موسكو-بطائرة-مسيرة-مستحيل-دون-مساعدة-أمريكا-والناتو---عاجل-1078734221.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام غربي يكشف عن المشرف المباشر على المساعدات العسكرية السرية لنظام كييف

14:04 GMT 05.07.2023
© AFP 2023 / Saul Loebشعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023 / Saul Loeb
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر استخبارية أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تشارك بنشاط في الصراع الأوكراني.
وقال مسؤول استخباري في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يذكر اسمه: "وكالة المخابرات المركزية في أوكرانيا حتى قبل أن تبدأ الحرب، كانت تخوض "حربا سرية مع وجود قواعد سرية لها" في أوكرانيا".

وفقًا للمسؤول وعدد من مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين، تتمتع واشنطن وموسكو بسنوات من الخبرة في تطوير هذه القواعد السرية، الأمر الذي استدعى قيام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بلعب دور كبير "بصفتها جاسوسا رئيسيا ومفاوضا ومتخصصة بالخدمات اللوجستية، وربما الأهم من ذلك أن الوكالة تحاول التأكد من أن الحرب لن تخرج عن السيطرة في المستقبل".

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: هجوم كييف على موسكو بطائرات مسيرة مستحيل دون مساعدة أمريكا والناتو
أمس, 16:18 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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