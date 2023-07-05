https://sputnikarabic.ae/20230705/إعلام-غربي-يكشف-عن-المشرف-المباشر-على-المساعدات-العسكرية-السرية-لنظام-كييف-1078761597.html
إعلام غربي يكشف عن المشرف المباشر على المساعدات العسكرية السرية لنظام كييف
إعلام غربي يكشف عن المشرف المباشر على المساعدات العسكرية السرية لنظام كييف
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر استخبارية أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تشارك بنشاط في الصراع الأوكراني. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T14:04+0000
2023-07-05T14:04+0000
2023-07-05T14:04+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101985/13/1019851385_0:215:2803:1792_1920x0_80_0_0_d4e9ddace3a640e7092412cf15870195.jpg
وقال مسؤول استخباري في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يذكر اسمه: "وكالة المخابرات المركزية في أوكرانيا حتى قبل أن تبدأ الحرب، كانت تخوض "حربا سرية مع وجود قواعد سرية لها" في أوكرانيا".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230704/الخارجية-الروسية-هجوم-كييف-على-موسكو-بطائرة-مسيرة-مستحيل-دون-مساعدة-أمريكا-والناتو---عاجل-1078734221.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101985/13/1019851385_63:0:2740:2008_1920x0_80_0_0_c4b168dac0191d4f4f217f4e261a17da.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام غربي يكشف عن المشرف المباشر على المساعدات العسكرية السرية لنظام كييف
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر استخبارية أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تشارك بنشاط في الصراع الأوكراني.
وقال مسؤول استخباري في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يذكر اسمه: "وكالة المخابرات المركزية في أوكرانيا حتى قبل أن تبدأ الحرب، كانت تخوض "حربا سرية مع وجود قواعد سرية لها" في أوكرانيا".
وفقًا للمسؤول وعدد من مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين، تتمتع واشنطن وموسكو بسنوات من الخبرة في تطوير هذه القواعد السرية، الأمر الذي استدعى قيام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بلعب دور كبير "بصفتها جاسوسا رئيسيا ومفاوضا ومتخصصة بالخدمات اللوجستية، وربما الأهم من ذلك أن الوكالة تحاول التأكد من أن الحرب لن تخرج عن السيطرة في المستقبل".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.