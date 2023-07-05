https://sputnikarabic.ae/20230705/اشتية-الدفاع-عن-النفس-حق-للشعب-الفلسطيني-وليس-للمحتل-1078766702.html

اشتية: "الدفاع عن النفس" حق للشعب الفلسطيني وليس للمحتل

اشتية: "الدفاع عن النفس" حق للشعب الفلسطيني وليس للمحتل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إنه لا يحق للمحتل أن يتحدث عن حق الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى أن الدفاع عن النفس هو حق للشعب الفلسطيني. 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T15:40+0000

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جاء ذلك خلال محادثات هاتفية مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، تناولت "العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه يجب على بريطانيا إدانة اجتياح مخيم جنين الخاص باللاجئين، مضيفًا: "إسرائيل قوة محتلة معتدية على أرضنا وشعبنا".وأوضح اشتية أن اجتياح المخيم أدى إلى مقتل أبرياء إضافة إلى التهجير والاعتقالات وتدمير المنازل والمنشآت والبنية التحتية للمخيم.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن ما تقوم به إسرائيل من استيطان وتحريض ضد الفلسطينيين يمثل تهديدا وجوديا للشعب الفلسطيني ووجوده في أرضه.واقتحمت قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، يوم الاثنين، بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، وأسفر الهجوم عن مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 100، إضافة إلى اعتقال 20 آخرين.ويقول الجيش الإسرائيلي إن عملية الاقتحام استهدفت مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة.وانسحب الجيش الإسرائيلي بعد 48 ساعة من بدء العملية العسكرية في المخيم، مخلفًا دمارا كبيرا في المباني والبنية التحتية، حيث طال الدمار قرابة 80 في المئة من منازل المخيم، ودمرت العديد من المركبات، وتم تجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم وأخرى فرعية، الأمر الذي أعاق وصول مركبات الإسعاف إلى بعض المنازل لإجلاء المصابين.

https://sputnikarabic.ae/20230705/تشييع-9-قتلى-فلسطينيين-بمشاركة-جماهيرية-والجيش-الإسرائيلي-يخلف-دمارا-كبيرا-في-مخيم-جنين-1078763934.html

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