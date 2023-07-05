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https://sputnikarabic.ae/20230705/اكتشاف-كنز-بيولوجي-ضخم-متخف-بين-جبال-أعماق-المحيط-فيديو-1078753839.html
اكتشاف "كنز بيولوجي" ضخم متخف بين جبال أعماق المحيط... فيديو
اكتشاف "كنز بيولوجي" ضخم متخف بين جبال أعماق المحيط... فيديو
اكتشف العلماء مستوطنة جديدة للأخطبوط في الجبال البحرية قبالة ساحل كوستاريكا، وصفت بالكنز البيولوجي، وأكدوا أنه بالإضافة إلى المستوطنة المكتشفة سابقًا في... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T11:12+0000
2023-07-05T11:12+0000
مجتمع
علوم
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شاهد 18 عالمًا دوليًا على متن سفينة الأبحاث "فولكر" تابعة لمعهد "شميدت أوشن" هذه المشاهد المذهلة عبر كاميرا تحت الماء على مركبة يتم تشغيلها عن بُعد خلال رحلة استكشافية حديثة.يقول عالم المحيطات الفيزيائي، جيوتيكا فيرماني، من معهد "شميدت" للمحيطات: "إن اكتشاف حضانة نشطة جديدة للأخطبوط على عمق 2800 متر (ما يقرب من 9200 قدم) تحت سطح البحر في مياه كوستاريكا يثبت أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن محيطنا".يمكن العثور على حياة بحرية مذهلة بالقرب من الجبال البحرية، والمناطق الضحلة المحاطة بمنحدرات شديدة الانحدار، والبارزة من قاع البحر. تتحرك كميات كبيرة من السوائل تحت قاع البحر بين هذه "الجبال تحت الماء"، ما يؤثر على المد والجزر والتدفقات الكيميائية بين المحيط والأرض، بحسب مجلة "لاينس اليرت" العلمية.وتبين أن هذه الجبال البحرية تعج بالحياة، مع مئات الحيوانات، مثل الأسماك ثلاثية القوائم الغريبة، التي من المتوقع أن تكون أنواعًا جديدة.وقال عالم الأحياء البحرية خورخي كورتيس من جامعة كوستاريكا: "المعلومات والعينات والصور مهمة لكوستاريكا لإظهار ثرائها وستُستخدم في الدراسات العلمية والتوعية لزيادة الوعي بما لدينا ولماذا يجب علينا حمايتها".
https://sputnikarabic.ae/20230705/علماء-روس-يبتكرون-طرقا-لزراعة-الخضروات-في-ظروف-مناخية-مختلفة-1078747949.html
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علوم
علوم

اكتشاف "كنز بيولوجي" ضخم متخف بين جبال أعماق المحيط... فيديو

11:12 GMT 05.07.2023
© Photo / pixabay/sharonangأخطبوط في قاع المحيط
أخطبوط في قاع المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Photo / pixabay/sharonang
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اكتشف العلماء مستوطنة جديدة للأخطبوط في الجبال البحرية قبالة ساحل كوستاريكا، وصفت بالكنز البيولوجي، وأكدوا أنه بالإضافة إلى المستوطنة المكتشفة سابقًا في المنطقة والتي لا تزال نشطة، أصبح عدد المستوطنات معروفة حول العالم ثلاث.
شاهد 18 عالمًا دوليًا على متن سفينة الأبحاث "فولكر" تابعة لمعهد "شميدت أوشن" هذه المشاهد المذهلة عبر كاميرا تحت الماء على مركبة يتم تشغيلها عن بُعد خلال رحلة استكشافية حديثة.
علماء روس يبتكرون طرق لزراعة الخضروات في ظروف مناخية مختلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
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08:57 GMT
يقول عالم المحيطات الفيزيائي، جيوتيكا فيرماني، من معهد "شميدت" للمحيطات: "إن اكتشاف حضانة نشطة جديدة للأخطبوط على عمق 2800 متر (ما يقرب من 9200 قدم) تحت سطح البحر في مياه كوستاريكا يثبت أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن محيطنا".

أثار الاكتشاف الأصلي لمستوطنة "دورادو أوتكروب" ضجة كبيرة. حيث أن الرحلة الاستكشافية لم تتوقف عند هذا الحد، بل استكشف الفريق أيضًا خمسة جبال بحرية لم تكن معروفة من قبل في مياه كوستاريكا.

يمكن العثور على حياة بحرية مذهلة بالقرب من الجبال البحرية، والمناطق الضحلة المحاطة بمنحدرات شديدة الانحدار، والبارزة من قاع البحر. تتحرك كميات كبيرة من السوائل تحت قاع البحر بين هذه "الجبال تحت الماء"، ما يؤثر على المد والجزر والتدفقات الكيميائية بين المحيط والأرض، بحسب مجلة "لاينس اليرت" العلمية.
وتبين أن هذه الجبال البحرية تعج بالحياة، مع مئات الحيوانات، مثل الأسماك ثلاثية القوائم الغريبة، التي من المتوقع أن تكون أنواعًا جديدة.
وقال عالم الأحياء البحرية خورخي كورتيس من جامعة كوستاريكا: "المعلومات والعينات والصور مهمة لكوستاريكا لإظهار ثرائها وستُستخدم في الدراسات العلمية والتوعية لزيادة الوعي بما لدينا ولماذا يجب علينا حمايتها".
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