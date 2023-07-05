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https://sputnikarabic.ae/20230705/الأردن-والإمارات-يبحثان-تعزيز-التعاون-العسكري-بينهما-1078762780.html
الأردن والإمارات يبحثان تعزيز التعاون العسكري بينهما
الأردن والإمارات يبحثان تعزيز التعاون العسكري بينهما
قام وفد عسكري إماراتي بزيارة رسمية إلى الأردن لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين الإماراتي والأردني. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T14:46+0000
2023-07-05T14:46+0000
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ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، استقبل الوفد الإماراتي في مقر القيادة العامة.ولفتت الوكالة إلى أن اللواء الركن مبارك النيادي ترأس الوفد الإماراتي، الذي أجرى مباحثات مع الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الطرفين.وأوضحت الوكالة أنه جرى مناقشة كل السبل الممكنة لتعزيز التعاون العسكري بين الدولتين.يذكر أن الجيش الإماراتي يحتل المرتبة رقم 56 بين أضخم 145 جيشا حول العالم، بينما يصنف الجيش الأردني في المرتبة رقم 81 عالميا.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار

الأردن والإمارات يبحثان تعزيز التعاون العسكري بينهما

14:46 GMT 05.07.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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قام وفد عسكري إماراتي بزيارة رسمية إلى الأردن لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين الإماراتي والأردني.
ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، استقبل الوفد الإماراتي في مقر القيادة العامة.
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أمس, 14:44 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن اللواء الركن مبارك النيادي ترأس الوفد الإماراتي، الذي أجرى مباحثات مع الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الطرفين.
وأوضحت الوكالة أنه جرى مناقشة كل السبل الممكنة لتعزيز التعاون العسكري بين الدولتين.
يذكر أن الجيش الإماراتي يحتل المرتبة رقم 56 بين أضخم 145 جيشا حول العالم، بينما يصنف الجيش الأردني في المرتبة رقم 81 عالميا.
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