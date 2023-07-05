https://sputnikarabic.ae/20230705/الأردن-والإمارات-يبحثان-تعزيز-التعاون-العسكري-بينهما-1078762780.html

الأردن والإمارات يبحثان تعزيز التعاون العسكري بينهما

الأردن والإمارات يبحثان تعزيز التعاون العسكري بينهما

قام وفد عسكري إماراتي بزيارة رسمية إلى الأردن لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين الإماراتي والأردني. 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T14:46+0000

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ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، استقبل الوفد الإماراتي في مقر القيادة العامة.ولفتت الوكالة إلى أن اللواء الركن مبارك النيادي ترأس الوفد الإماراتي، الذي أجرى مباحثات مع الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الطرفين.وأوضحت الوكالة أنه جرى مناقشة كل السبل الممكنة لتعزيز التعاون العسكري بين الدولتين.يذكر أن الجيش الإماراتي يحتل المرتبة رقم 56 بين أضخم 145 جيشا حول العالم، بينما يصنف الجيش الأردني في المرتبة رقم 81 عالميا.

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