https://sputnikarabic.ae/20230705/التصعيد-في-الأراضي-الفلسطينية-والانحياز-الأمريكي-لإسرائيل-في-ظل-استمرار-الإدانات-العربية-والدولية-1078761909.html

التصعيد في الأراضي الفلسطينية والانحياز الأمريكي لإسرائيل في ظل استمرار الإدانات العربية والدولية

التصعيد في الأراضي الفلسطينية والانحياز الأمريكي لإسرائيل في ظل استمرار الإدانات العربية والدولية

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوفير حماية دولية للفلسطينيين ومعاقبة إسرائيل، في حين توعدت حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي إسرائيل، وسط... 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T13:51+0000

2023-07-05T13:51+0000

2023-07-05T13:51+0000

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التصعيد في الأراضي الفلسطينية والانحياز الأمريكي لإسرائيل في ظل استمرار الإدانات العربية والدولية التصعيد في الأراضي الفلسطينية والانحياز الأمريكي لإسرائيل في ظل استمرار الإدانات العربية والدولية

على الصعيد الداخلي، طالب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على إسرائيل.ودعا عباس الفلسطينيين إلى "الصمود والثبات" وإلى "وحدة الصف والدفاع عن الأرض والمقدسات"، لافتًا إلى أنه وجّه الحكومة والأجهزة الأمنية بتوفير "كل ما يلزم مدينة جنين ومخيمها لتعزيز صمود المواطنين".كما قررت القيادة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات مع إسرائيل واستمرار وقف التنسيق الأمني معها، وتقنين العلاقات مع الإدارة الأمريكية، ردا على العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.وقد انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة بعد عملية عسكرية هناك استمرت 44 ساعة.وأضاف المحافظ: "إذن الهدف لم يكن تفكيك خلايا وبنى تحتية لجماعات مسلحة تواجه الاحتلال الإسرائيلي كما يزعمون، وليس ملاحقة مطلوب هنا أو هناك، فجميع القتلى شهداء أبرياء، وما حدث مؤشر واضح على تفشي الفاشية اليمينية في عقل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي والاعتداءات لها أهداف وغايات سياسية أعمق بكثير من الأهداف التي يروج لها الإعلام والأمن الإسرائيلي، حجم الدمار يؤشر على ذلك، الشهداء وحالة الاستهداف للمواطنين وعدد الجرحى أيضا يؤشر على ذلك".في الوقت نفسه، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي ضربات جوية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك جاء ردًا على إطلاق صواريخ استهدفت جنوب إسرائيل قبل ساعات.ونقلت وكالة "قدس" الفلسطينية عن مصادر أمنية ومحلية أن غارات إسرائيلية من طائرات استطلاع وحربية استهدفت مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان قصير، أنه قام بشن ضربات جوية على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الهجوم يأتي ردًا على إطلاق الصواريخ الذي وقع في وقت سابق.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن خمسة صواريخ تم إطلاقها على إسرائيل من قطاع غزة لكن تم اعتراضها بنجاح.يشار إلى أنه لم تتبن حتى الآن أي جماعة فلسطينية المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، التي جاءت بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وقتل اثنا عشر فلسطينيًا وجندي إسرائيلي واحد منذ بدء العملية في مخيم جنين للاجئين.وأضاف حمايل في حديثه لـ"لقاء سبوتنيك"، إن كل ما حدث في جنين هو حالة استعراض للقوة من خلال الفكر المتطرف للجم الشعب الفلسطيني، لكن لا يمكن لأي عمل عسكري إسرائيلي أن يحقق اهدافه، والعنف سوف يولد العنف ولن يؤدي أبدا الى الاستقرار، وقد وصل الشعب الفلسطيني بسبب الضغوط الى مرحلة تقترب من حد الانفجار – وذلك على حد قوله".وخلال الحملة العسكرية، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات حددت وهدمت ما لا يقل عن ثمانية مواقع لتخزين الأسلحة، وستة مختبرات للمتفجرات مع مئات العبوات الجاهزة، وثلاث غرف حرب استخدمها مسلحون فلسطينيون لمراقبة القوات الإسرائيلية، وغيرها من "البنية التحتية للإرهاب".وقال صالح رأفت رئيس الدائرة الأمنية والعسكرية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة المستوطنين وأن نتنياهو وحكومته يعملون على تدمير منازل الفلسطينيين وتدمير البلدات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ايضا.وطالب رأفت القيادة الفلسطينية بوقف كل أشكال العلاقات مع السلطات الإسرائيلية ويجب سحب الاعتراف بدولة إسرائيل لأنها لم تلتزم بأي اتفاقات مع السلطة الفلسطينية .

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