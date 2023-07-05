https://sputnikarabic.ae/20230705/الجهاد-الإسلامي-الشعب-الفلسطيني-سجل-انتصارا-بهزيمة-العدوان-الإسرائيلي-على-جنين-ومخيمها-1078742374.html
الجهاد الإسلامي: الشعب الفلسطيني سجل انتصارا بهزيمة العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها
الجهاد الإسلامي: الشعب الفلسطيني سجل انتصارا بهزيمة العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها
أعلن زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن "الشعب الفلسطيني العظيم حقق انتصارًا كبيرًا بالتغلب على العدوان في جنين ومخيمها". 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T04:34+0000
2023-07-05T04:34+0000
2023-07-05T04:34+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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رام الله - سبوتنيك. وفي تصريح صحفي صباح اليوم الأربعاء، قال النخالة: "نحمد الله رب العالمين، والله أكبر، والنصر لا يأتي إلا من عند الله. قد سجل الشعب الفلسطيني العظيم انتصارًا كبيرًا بالتغلب على العدوان في جنين ومخيمها. قادت كتيبة جنين ومقاتلوها البواسل بكل شجاعة وبطولة في هذا الانتصار العظيم. أثبت الشعب الفلسطيني بوحدته وتضامنه مع المجاهدين قدرته على هزيمة العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الميادين ومعركة ثأر الأحرار وصولًا إلى جبال جنين".وأضاف: "هذه معارك تاريخية ستبقى شاهدة على عزة ومجد شعبنا حتى تحقيق النصر النهائي بإذن الله".ودعا إلى النخالة:وجاء ذلك في وقت انسحبت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنين، في اليوم الثاني لواحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات.انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيرة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في العملية.
https://sputnikarabic.ae/20230704/مقتل-جندي-إسرائيلي-خلال-اشتباكات-جنين-1078740208.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
الجهاد الإسلامي: الشعب الفلسطيني سجل انتصارا بهزيمة العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها
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أعلن زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن "الشعب الفلسطيني العظيم حقق انتصارًا كبيرًا بالتغلب على العدوان في جنين ومخيمها".
رام الله - سبوتنيك
. وفي تصريح صحفي صباح اليوم الأربعاء، قال النخالة: "نحمد الله رب العالمين، والله أكبر، والنصر لا يأتي إلا من عند الله. قد سجل الشعب الفلسطيني العظيم انتصارًا كبيرًا بالتغلب على العدوان في جنين ومخيمها. قادت كتيبة جنين ومقاتلوها البواسل بكل شجاعة وبطولة في هذا الانتصار العظيم. أثبت الشعب الفلسطيني بوحدته وتضامنه مع المجاهدين قدرته على هزيمة العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الميادين ومعركة ثأر الأحرار وصولًا إلى جبال جنين".
وأضاف: "هذه معارك تاريخية ستبقى شاهدة على عزة ومجد شعبنا حتى تحقيق النصر النهائي بإذن الله".
"تعزيز التكاتف الوطني لدعم صمود مخيم جنين، ليظل رمزًا ملهمًا للثورة والتحدي والجهاد والمقاومة".
وجاء ذلك في وقت انسحبت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنين، في اليوم الثاني لواحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات.
انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم
، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيرة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في العملية.