https://sputnikarabic.ae/20230705/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-أن-عملية-جنين-كانت-معقدة-وفي-منطقة-صعبة---عاجل-1078751132.html

الجيش الإسرائيلي يؤكد أن "عملية جنين" كانت معقدة وفي منطقة صعبة

الجيش الإسرائيلي يؤكد أن "عملية جنين" كانت معقدة وفي منطقة صعبة

أكد الجيش الإسرائيلي، أن العملية العسكرية في جنين، كانت "معقدة" وفي منطقة صعبة. 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T09:09+0000

2023-07-05T09:09+0000

2023-07-05T09:17+0000

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رام الله - سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الأربعاء إنه "خلال العملية في جنين اعتقلنا 300 وقتلنا 12.. العملية كانت معقدة وفي منطقة صعبة".وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، انتهاء عملية عسكرية بدأها يوم الاثنين الماضي، ودامت يومين في جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي استهدف الفصائل الفلسطينية المسلحة بالمخيم، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينا و117 مصابا، إضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت ليل أمس بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من مخيم جنين، بعد تنفيذ عملية واسعة النطاق، لمداهمة معاقل مسلحين ومطلوبين فلسطينيين وضبط أسلحة.وقبيل بدء عملية الانسحاب ليل أمس، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معبر سالم بالقرب من مدخل جنين للاطلاع على الوضع على الأرض من قبل القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن حكومته "لن تسمح لجنين بالعودة إلى مدينة ملجأ للإرهاب"، حسب تعبيره.وانطلقت العملية العسكرية للقوات الإسرائيلية ،على مدينة جنين ومخيمها، بقصف جوي أعقبه اقتحام قوات كبيرة من الجيش تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور كما حاصرت مخيم جنين.ونشر الجيش الإسرائيلي فرق القناصة فوق أسطح المنازل والبنايات على مشارف مخيم جنين في وقت يمنع فيه طواقم الإسعاف من الدخول إلى المخيم لإنقاذ الجرحى والمصابين.وفي ظل الاشتباكات والحصار الإسرائيلي على المخيم وضرب البنية التحتية وانقطاع المياه والكهرباء على يد القوات الإسرائيلية نزحت 500 عائلة وتركت منزلها وغادرت المخيم.هذا واتخذت القيادة الفلسطينية، جملة من القرارات بعيد الاجتماع الطارئ الذي دعا له الرئيس محمود عباس، حيث أكدت القيادة على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وأن مهمة السلطة بمؤسساتها المختلفة هي حماية الشعب الفلسطيني، ووضع جميع إمكاناتها لهذا الغرض، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته في هذا المجال، مع التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.كما قررت القيادة الفلسطينية التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت في القضايا المحالة إليها.

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