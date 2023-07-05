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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230705/الدفاع-الأوكرانية-الجانب-الصيني-لم-يصدق-أقوالنا-حول-قدرة-باتريوت-على-تدمير-كينجال-1078752206.html
الدفاع الأوكرانية: الجانب الصيني لم يصدق أقوالنا حول قدرة "باتريوت" على تدمير "كينجال"
الدفاع الأوكرانية: الجانب الصيني لم يصدق أقوالنا حول قدرة "باتريوت" على تدمير "كينجال"
اشتكى وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، من أن الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي، لم يصدق أن منظومات "باتريوت" يمكنها اعتراض صواريخ "كينجال"،... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T09:58+0000
2023-07-05T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ريزنيكوف، خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز": "اقترحت أنه إذا كان هناك أي شك، فنحن مستعدون لتقديم الأدلة"، مضيفًا أن المبعوث الصيني، لي هوي، غادر كييف دون "قراءة الأدلة".ومن جهتها لم ترد السفارة الصينية في كييف على تصريحات ريزنيكوف.وفي وقت سابق، زعم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ الجوية والبحرية والبرية الـ18 التي تم إطلاقها ليلا وهي 6 "كينجال" و9 "كاليبر"، و3 "إسكندر"، على حد قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230516/واشنطن-نظام-الدفاع-الجوي-باتريوت-في-أوكرانيا-تضرر-من-ضربة-صاروخية-روسية-1077112828.html
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العالم

الدفاع الأوكرانية: الجانب الصيني لم يصدق أقوالنا حول قدرة "باتريوت" على تدمير "كينجال"

09:58 GMT 05.07.2023
© AP Photo / Michael Probstقاعدة رامشتاين في ألمانيا
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Michael Probst
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اشتكى وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، من أن الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي، لم يصدق أن منظومات "باتريوت" يمكنها اعتراض صواريخ "كينجال"، إذ غادر المبعوث دون انتظار الدليل من كييف.
وقال ريزنيكوف، خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز": "اقترحت أنه إذا كان هناك أي شك، فنحن مستعدون لتقديم الأدلة"، مضيفًا أن المبعوث الصيني، لي هوي، غادر كييف دون "قراءة الأدلة".
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ومن جهتها لم ترد السفارة الصينية في كييف على تصريحات ريزنيكوف.
وفي وقت سابق، زعم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ الجوية والبحرية والبرية الـ18 التي تم إطلاقها ليلا وهي 6 "كينجال" و9 "كاليبر"، و3 "إسكندر"، على حد قوله.
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