https://sputnikarabic.ae/20230705/الرئيس-البولندي-يأمل-أن-يتم-قبول-أوكرانيا-في-الناتو-1078769478.html
الرئيس البولندي يأمل أن يتم قبول أوكرانيا في "الناتو"
الرئيس البولندي يأمل أن يتم قبول أوكرانيا في "الناتو"
أعرب الرئيس البولندي، أندريه دودا، عن أمله في أن يتم قبول أوكرانيا في الناتو بموجب إجراءات مبسطة. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T18:12+0000
2023-07-05T18:12+0000
2023-07-05T18:12+0000
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وقال دودا بعد اجتماعه مع الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا: "نأمل أن يتم اتخاذ قرار حازم من الحلفاء بأن أوكرانيا لا تحتاج إلى أي خطة عمل للعضوية، وأنها لا تحتاج إلى أي مسار تمهيدي للانضمام إلى الناتو في المستقبل".وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي، إن كييف تأمل في تلقي دعوة واضحة للكتلة في قمة يوليو/ تموز، لتحالف شمال الأطلسي في فيلنيوس.وأكد بيسكوف أن موسكو تراقب الوضع عن كثب، وتذكر أن توجه كييف نحو التحالف هو أحد أسباب بدء العملية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230704/ستولتنبرغ-يعلن-تمديد-ولايته-كأمين-عام-لحلف-الناتو-لمدة-عام-1078716759.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, بولندا
العالم, أخبار أوكرانيا, بولندا
الرئيس البولندي يأمل أن يتم قبول أوكرانيا في "الناتو"
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أعرب الرئيس البولندي، أندريه دودا، عن أمله في أن يتم قبول أوكرانيا في الناتو بموجب إجراءات مبسطة.
وقال دودا بعد اجتماعه مع الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا: "نأمل أن يتم اتخاذ قرار حازم من الحلفاء بأن أوكرانيا لا تحتاج إلى أي خطة عمل للعضوية، وأنها لا تحتاج إلى أي مسار تمهيدي للانضمام إلى الناتو في المستقبل".
وأضاف: "من المهم أيضًا بالنسبة لنا أن نعيد تأكيد وحدتنا المتحالفة تجاه أوكرانيا، بمعنى دعم أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي، إن كييف تأمل في تلقي دعوة واضحة للكتلة في قمة يوليو/ تموز، لتحالف شمال الأطلسي في فيلنيوس.
وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين استمع إلى طلب زيلينسكي لأوكرانيا للانضمام إلى التحالف، وكذلك ردود الفعل المختلفة تجاهه.
وأكد بيسكوف أن موسكو تراقب الوضع عن كثب، وتذكر أن توجه كييف نحو التحالف هو أحد أسباب بدء العملية الخاصة.