https://sputnikarabic.ae/20230705/الصين-تعلق-على-إلغاء-زيارة-مسؤول-السياسة-الخارجية-في-الاتحاد-الأوروبي-1078743366.html
الصين تعلق على إلغاء زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
الصين تعلق على إلغاء زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن بلاده تحافظ على تعاونها مع الاتحاد الأوروبي وتنتظر زيارة الدبلوماسي الأوروبي جوزيب بوريل إلى الصين في... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T07:08+0000
2023-07-05T07:08+0000
2023-07-05T07:08+0000
العالم
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وجاءت تصريحات وانغ ون بين خلال إحاطة إعلامية قال خلالها "تولي الصين أهمية كبيرة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتحافظ على تفاعل رفيع المستوى مع الجانب الأوروبي، داعيا بوريل لزيارة الصين في أقرب وقت ممكن في وقت مناسب للجانبين، ومواصلة التفاعل مع الجانب الأوروبي".وأفادت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الثلاثاء، بأن السلطات الصينية ألغت زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي كان من المفترض أن يزور بكين في 10 يوليو/ تموز الجاري.ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، نبيل مسرالي، الذي قال إنه "لسوء الحظ، أبلغنا زملاؤنا الصينيون أن الزيارة في المواعيد المقررة، الأسبوع المقبل، لم تعد ممكنة ويجب البحث عن بدائل"، مضيفًا أنه لم تحدد التواريخ التي يمكن إعادة جدولة الرحلة فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230704/بكين-تلغي-زيارة-بوريل-إلى-الصين-1078726726.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الصين تعلق على إلغاء زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن بلاده تحافظ على تعاونها مع الاتحاد الأوروبي وتنتظر زيارة الدبلوماسي الأوروبي جوزيب بوريل إلى الصين في وقت مناسب للجانبين.
وجاءت تصريحات وانغ ون بين خلال إحاطة إعلامية قال خلالها "تولي الصين أهمية كبيرة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتحافظ على تفاعل رفيع المستوى مع الجانب الأوروبي، داعيا بوريل لزيارة الصين في أقرب وقت ممكن في وقت مناسب للجانبين، ومواصلة التفاعل مع الجانب الأوروبي".
وأفادت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الثلاثاء، بأن السلطات الصينية ألغت زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي كان من المفترض أن يزور بكين في 10 يوليو/ تموز الجاري.
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، نبيل مسرالي، الذي قال إنه "لسوء الحظ، أبلغنا زملاؤنا الصينيون أن الزيارة في المواعيد المقررة، الأسبوع المقبل، لم تعد ممكنة ويجب البحث عن بدائل"، مضيفًا أنه لم تحدد التواريخ التي يمكن إعادة جدولة الرحلة فيها.