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العراق يعد بتسريع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة
العراق يعد بتسريع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة
أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيرانية، سيد إحسان خاندوزي، أن مسؤولي العراق تعهدوا للبنك المركزي الإيراني بالإفراج عن أمواله المحتجزة في البنك العراقي. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T16:50+0000
2023-07-05T16:50+0000
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ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن خاندوزي حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة داخل العراق.وأوضح خاندوزي إنه وفقا لوعود الجانب العراقي، سيتم الحصول على التصريح اللازم في أقصر وقت ممكن، وبما يسمح للبنك المركزي الإيراني إصدار الحوالات المتعلقة بصرف هذه الأموال لشراء السلع الأساسية.وفي وقت سابق، قال المستشار التجاري للسفارة الإيرانية في العراق، إن بغداد اقترحت على طهران التعامل بالدينار بدلا من الدولار، وذلك لتخفيف ضغوط الخزانة الأمريكية على الجانب العراقي.وأوضح عبد الأمير ربيهاوي، أمس الثلاثاء، في اجتماع الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، أن ضغوط الخزانة الأمريكية تمنع العراق من استخدام عملته الرسمية لتحويل الأموال إلى إيران، مما يجبره على استخدام عملة السوق الحرة والتي تختلف بنسبة 10% عن العملة الرسمية وتضر بالتجار الإيرانيين، وفقا لموقع جهان صنعت نيوز.وأضاف ربيهاوي: "اقترح العراق أن تكون جميع تعاملاتنا المالية في العراق بالدينار. حتى المحلات التركية تشتري وتبيع بالدينار في هذا البلد. فنظرا إلى العقوبات فهذه المسألة في صالح إيران. وبناءً على ذلك، عرضنا على البنك المركزي الإيراني أن يتاجر رجال الأعمال والتجار الإيرانيون بالدينار بدلاً من الدولار".
https://sputnikarabic.ae/20230615/وزير-الخارجية-العراقي-لعبنا-دورا-في-تقريب-وجهات-النظر-بين-السعودية-وإيران-1078116998.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

العراق يعد بتسريع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة

16:50 GMT 05.07.2023
© AFP 2023 / MUSTAFA OZERعلم دولة العراق
علم دولة العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023 / MUSTAFA OZER
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أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيرانية، سيد إحسان خاندوزي، أن مسؤولي العراق تعهدوا للبنك المركزي الإيراني بالإفراج عن أمواله المحتجزة في البنك العراقي.
ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن خاندوزي حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة داخل العراق.
وأوضح خاندوزي إنه وفقا لوعود الجانب العراقي، سيتم الحصول على التصريح اللازم في أقصر وقت ممكن، وبما يسمح للبنك المركزي الإيراني إصدار الحوالات المتعلقة بصرف هذه الأموال لشراء السلع الأساسية.
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وفي وقت سابق، قال المستشار التجاري للسفارة الإيرانية في العراق، إن بغداد اقترحت على طهران التعامل بالدينار بدلا من الدولار، وذلك لتخفيف ضغوط الخزانة الأمريكية على الجانب العراقي.
وأوضح عبد الأمير ربيهاوي، أمس الثلاثاء، في اجتماع الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، أن ضغوط الخزانة الأمريكية تمنع العراق من استخدام عملته الرسمية لتحويل الأموال إلى إيران، مما يجبره على استخدام عملة السوق الحرة والتي تختلف بنسبة 10% عن العملة الرسمية وتضر بالتجار الإيرانيين، وفقا لموقع جهان صنعت نيوز.
وأضاف ربيهاوي: "اقترح العراق أن تكون جميع تعاملاتنا المالية في العراق بالدينار. حتى المحلات التركية تشتري وتبيع بالدينار في هذا البلد. فنظرا إلى العقوبات فهذه المسألة في صالح إيران. وبناءً على ذلك، عرضنا على البنك المركزي الإيراني أن يتاجر رجال الأعمال والتجار الإيرانيون بالدينار بدلاً من الدولار".
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