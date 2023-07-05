https://sputnikarabic.ae/20230705/القوات-الأوكرانية-تطلق-12-قذيفة-على-دونيتسك-خلال-الليل-1078742232.html
القوات الأوكرانية تطلق 12 قذيفة على دونيتسك خلال الليل
القوات الأوكرانية تطلق 12 قذيفة على دونيتسك خلال الليل
ذكرت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T04:28+0000
2023-07-05T04:28+0000
2023-07-05T04:28+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان البعثة الذي نُشر على صفحتها في "تلغرام": "بعد الساعة 00:00 تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 00:20، تم إطلاق 6 قذائف عيار 155 في اتجاه التجمع السكني نيتايلوفو في منطقة كويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك، وتم استهداف التجمع السكني زيلانوي بيرفوي في منطقة بتروفسكي بنفس العيار، حيث تم إطلاق 6 قذائف".يجدر بالذكر أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستخدم مدافع عيار 155 ملم، وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر طويلة المدى من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثافة في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع أخرى تستخدم قذائف من نفس العيار، بما في ذلك المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230705/المدفعية-الروسية-تدمر-مركزا-لقيادة-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1078742060.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 12 قذيفة على دونيتسك خلال الليل
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ذكرت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق 12 قذيفة عيار 155 ملم خلال الليل على منطقتي كويبيشيفسكي وبيتروفسكي في مدينة دونيتسك.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان البعثة الذي نُشر على صفحتها في "تلغرام": "بعد الساعة 00:00 تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 00:20، تم إطلاق 6 قذائف عيار 155 في اتجاه التجمع السكني نيتايلوفو في منطقة كويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك، وتم استهداف التجمع السكني زيلانوي بيرفوي في منطقة بتروفسكي بنفس العيار، حيث تم إطلاق 6 قذائف".
يجدر بالذكر أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستخدم مدافع عيار 155 ملم، وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر طويلة المدى من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثافة في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع أخرى تستخدم قذائف من نفس العيار، بما في ذلك المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.