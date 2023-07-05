https://sputnikarabic.ae/20230705/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-اللواء-115-الميكانيكي-الأوكراني---1078757319.html
القوات الروسية تدمر مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني
القوات الروسية تدمر مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T12:17+0000
2023-07-05T12:17+0000
2023-07-05T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مستودعات الذخيرة والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقتي دروزكوفكا وماكسيموفكا في دونيتسك، كما تم تدمير مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني في منطقة رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، اعتراضت أنظمة الدفاع الجوي 6 صورايخ "هيمارس" بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 6 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكالينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتافولغانكا في مقاطعة خاركوف، وليوبيموفكا وسامويلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
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روسيا
القوات الروسية تدمر مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني
12:17 GMT 05.07.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 05.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مستودعات الذخيرة والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقتي دروزكوفكا وماكسيموفكا في دونيتسك، كما تم تدمير مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني في منطقة رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، اعتراضت أنظمة الدفاع الجوي 6 صورايخ "هيمارس" بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 6 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكالينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتافولغانكا في مقاطعة خاركوف، وليوبيموفكا وسامويلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".