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القوات الروسية تدمر مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230705/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-اللواء-115-الميكانيكي-الأوكراني---1078757319.html
القوات الروسية تدمر مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني
القوات الروسية تدمر مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T12:17+0000
2023-07-05T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مستودعات الذخيرة والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقتي دروزكوفكا وماكسيموفكا في دونيتسك، كما تم تدمير مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني في منطقة رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، اعتراضت أنظمة الدفاع الجوي 6 صورايخ "هيمارس" بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 6 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكالينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتافولغانكا في مقاطعة خاركوف، وليوبيموفكا وسامويلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
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القوات الروسية تدمر مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني

12:17 GMT 05.07.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 05.07.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مستودعات الذخيرة والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقتي دروزكوفكا وماكسيموفكا في دونيتسك، كما تم تدمير مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني في منطقة رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، اعتراضت أنظمة الدفاع الجوي 6 صورايخ "هيمارس" بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 6 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكالينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتافولغانكا في مقاطعة خاركوف، وليوبيموفكا وسامويلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
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