https://sputnikarabic.ae/20230705/القوات-الروسية-تصد-هجمات-القوات-الأوكرانية-وتوجه-ضربات-مدمرة-في-دونيتسك-1078741886.html
القوات الروسية تصد هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
القوات الروسية تصد هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
أفاد رئيس مركز الإعلام لمجموعة "فوستوك"، أوليغ تشيخوف، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تصدت لهجمات من قبل اثنين من الألوية وكتيبة من القوات الأوكرانية... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T02:18+0000
2023-07-05T02:18+0000
2023-07-05T02:31+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078384602_0:49:1078:655_1920x0_80_0_0_a6974841c155f6913d0b5bb63ffbcc77.jpg
وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "على الاتجاه الجنوبي لدونيتسك، قامت وحدات مجموعة "فوستوك" بصد هجوم لاثنين من ألوية العدو شمالاً من مدينة أوروجايني. وتم تدمير اثنين من السيارات والقوات الأوكرانية. كما تم صد هجوم لكتيبة من العدو في منطقة ماكاروفكا".وأضاف أن قوات المدفعية قامت بتدمير حاملة جند مع الجنود في منطقة نوفوميخايلوفكا، وأن طائرات الجيش هاجمت مواقع تجمع قوات أوكرانية في مناطق ماكاروفكا، وأوروجايني وليفادني.وفي اتجاه زابوريجيه، دمرت قوات المدفعية مدفعيتي هاون مجرورتين في مناطق برييوبجينكا ولوكيانوفسكو، بالإضافة إلى محطة مكافحة التشويش الإلكتروني في منطقة نوفودانيلوفكا.وهاجمت قوات الطيران الهجومي والجيش الروسي دبابات ومدرعات مشاة في منطقة مالايا توكماتشكا، وشنت ضربات نارية على تجمعات قوات العدو في منطقتي نوفودانيلوفكا وبياتيهاتوك، وفقًا لتشيخوف.وأضاف تشيخوف:وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230705/القوات-المسلحة-الروسية-تصد-هجوما-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-سوليدار-1078741386.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078384602_53:0:1014:721_1920x0_80_0_0_3c83b34522de76d3ee4abd2f9886bbe5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تصد هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
02:18 GMT 05.07.2023 (تم التحديث: 02:31 GMT 05.07.2023) تابعنا عبر
أفاد رئيس مركز الإعلام لمجموعة "فوستوك"، أوليغ تشيخوف، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تصدت لهجمات من قبل اثنين من الألوية وكتيبة من القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك
": "على الاتجاه الجنوبي لدونيتسك، قامت وحدات مجموعة "فوستوك" بصد هجوم لاثنين من ألوية العدو شمالاً من مدينة أوروجايني. وتم تدمير اثنين من السيارات والقوات الأوكرانية. كما تم صد هجوم لكتيبة من العدو في منطقة ماكاروفكا".
وأضاف أن قوات المدفعية قامت بتدمير حاملة جند مع الجنود في منطقة نوفوميخايلوفكا، وأن طائرات الجيش هاجمت مواقع تجمع قوات أوكرانية في مناطق ماكاروفكا، وأوروجايني وليفادني.
وفي اتجاه زابوريجيه، دمرت قوات المدفعية مدفعيتي هاون مجرورتين في مناطق برييوبجينكا ولوكيانوفسكو، بالإضافة إلى محطة مكافحة التشويش الإلكتروني في منطقة نوفودانيلوفكا.
وهاجمت قوات الطيران الهجومي والجيش الروسي دبابات ومدرعات مشاة في منطقة مالايا توكماتشكا، وشنت ضربات نارية على تجمعات قوات العدو في منطقتي نوفودانيلوفكا وبياتيهاتوك، وفقًا لتشيخوف.
"تم إسقاط طائرتي بدون طيار من طراز "فالكيريا" بواسطة الدفاع الجوي. كما تم إسقاط طائرة "سو-25" تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة قاذفة الصواريخ المحمولة على الكتف "فيربا" في منطقة شمال نيستيريانكا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.