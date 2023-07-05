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القوات المسلحة الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من سوليدار
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230705/القوات-المسلحة-الروسية-تصد-هجوما-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-سوليدار-1078741386.html
القوات المسلحة الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من سوليدار
القوات المسلحة الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من سوليدار
تصدت القوات الروسية، صباح اليوم الأربعاء، لهجوم قوات أوكرانية قرب مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تدمير عربتين مدرعتين مع القوات المشاة، بالإضافة... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T00:42+0000
2023-07-05T01:03+0000
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سوليدار - سبوتنيك. وقال قائد وحدة مدفعية اللواء 200 في الجيش الروسي لمراسل "سبوتنيك" أثناء عرضه فيديو لسير المعركة: "تقدمت قوة معادية مكونة من أربع عربات قتالية نحو مواقعنا الأمامية. تم تدمير مركبتين عندما اقتربت، وعربتان تقريبًا وصلتا إلى خط المواجهة، لكن قواتنا المشاة تصدت لهم".وذكر القائد أن القوات الروسية دمرت الجزء الأكبر من المجموعة أثناء نزولهم من المركبات، وتم تنفيذ العمل باستخدام منظومات صواريخ محمولة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230704/إعلان-إنذار-جوي-في-4-مناطق-من-أوكرانيا-1078740894.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

القوات المسلحة الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من سوليدار

00:42 GMT 05.07.2023 (تم التحديث: 01:03 GMT 05.07.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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تصدت القوات الروسية، صباح اليوم الأربعاء، لهجوم قوات أوكرانية قرب مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تدمير عربتين مدرعتين مع القوات المشاة، بالإضافة إلى الجزء الرئيسي من المجموعة العدو التي اقتربت من مواقع الجيش.
سوليدار - سبوتنيك. وقال قائد وحدة مدفعية اللواء 200 في الجيش الروسي لمراسل "سبوتنيك" أثناء عرضه فيديو لسير المعركة: "تقدمت قوة معادية مكونة من أربع عربات قتالية نحو مواقعنا الأمامية. تم تدمير مركبتين عندما اقتربت، وعربتان تقريبًا وصلتا إلى خط المواجهة، لكن قواتنا المشاة تصدت لهم".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكر القائد أن القوات الروسية دمرت الجزء الأكبر من المجموعة أثناء نزولهم من المركبات، وتم تنفيذ العمل باستخدام منظومات صواريخ محمولة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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