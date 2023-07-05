https://sputnikarabic.ae/20230705/الكرملين-سنعلن-عن-مصير-صفقة-الحبوب-في-الوقت-المناسب-1078753392.html

الكرملين: سنعلن عن مصير "صفقة الحبوب" في الوقت المناسب

الكرملين: سنعلن عن مصير "صفقة الحبوب" في الوقت المناسب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستعلن عن قرارها بشأن "صفقة الحبوب" في الوقت المناسب. 05.07.2023, سبوتنيك عربي

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وقال بيسكوف للصحفيين: "لم نعلن رسميًا بعد عن القرار، سواء بتمديد أو عدم تمديد صفقة الحبوب". وأضاف: "سنعلن عن ذلك في الوقت المناسب. لا يزال هناك وقت. كما لا يزال هناك متسع من الوقت لتنفيذ الجزء المتعلق ببلدنا من الاتفاقية".وأوضح "حتى الآن، لم يتم تنفيذ هذا الجزء، وبالتالي، في هذا الوقت، للأسف، لا توجد أسباب محددة لتمديد الصفقة".يذكر أن مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.كما ينص الجزء الثاني "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.وتؤكد موسكو، أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب لم يتم تنفيذه حتى الأن.

https://sputnikarabic.ae/20230703/روسيا-قد-تتفاوض-مع-الأمم-المتحدة-بشأن-صفقة-الحبوب-خلال-الأيام-القليلة-المقبلة--عاجل-1078669221.html

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