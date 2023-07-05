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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230705/المدفعية-الروسية-تحول-قطاعا-حاولت-قوات-أوكرانية-عبوره-إلى-جحيم-فيديو--1078767020.html
المدفعية الروسية تحول قطاعا حاولت قوات أوكرانية عبوره إلى "جحيم"... فيديو
المدفعية الروسية تحول قطاعا حاولت قوات أوكرانية عبوره إلى "جحيم"... فيديو
أحبطت القوات الروسية محاولة لتقدم القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه، حيث استهدف سلاح المدفعية الآليات والمدرعات التي تضمنت دبابة "ليوبارد" الألمانية الصنع... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T15:38+0000
2023-07-05T15:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر مشاهد ليلية حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، استهداف المدفعية الروسية لمجموعة من المدرعات الأوكرانية حاولت التقدم على محور زابوروجيه بنيران كثيفة، وأظهرت المشاهد أيضًا وجود دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع.وقال القائد: "ونتيجة للإجراءات المنسقة والعملياتية، أوقفت قذائف المدفعية الهجوم على مواقعنا بنيران كثيفة، وأجبر العدو على العودة إلى مواقعه السابقة".شاهد أيضا: جنود أوكرانيون يحاولون سحب قتلاهم والفرار بهم بعد ضربات روسية كثيفة شلت هجومهم... فيديوشاهد أيضا: كتيبة "سبارتا" ومدفعية "الأورال" تكتشفان منظومة أوكرانية مضادة للطائرات متخفية وتدمرانها... فيديوشاهد أيضا: فوهات مدافع "رابيرا" الروسية تخرج من الغابات وتفاجئ القوات الأوكرانية بقصف عنيف... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية تحول قطاعا حاولت قوات أوكرانية عبوره إلى "جحيم"... فيديو

15:38 GMT 05.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أحبطت القوات الروسية محاولة لتقدم القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه، حيث استهدف سلاح المدفعية الآليات والمدرعات التي تضمنت دبابة "ليوبارد" الألمانية الصنع بنيران كثيفة حولت القطاع إلى "جحيم".
وتظهر مشاهد ليلية حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، استهداف المدفعية الروسية لمجموعة من المدرعات الأوكرانية حاولت التقدم على محور زابوروجيه بنيران كثيفة، وأظهرت المشاهد أيضًا وجود دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع.

وقال قائد وحدة القوات المسلحة الروسية المدافعة لوكالة "سبوتنيك"، إن مدفعية القوات المسلحة الروسية صدت هجومًا لمجموعة من المدرعات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه بنيران كثيفة.

وأضاف قائد الوحدة الروسية "كشفت طائرات الاستطلاع الجوي عن تقدم مدرعات العدو، حيث شوهدت دبابة "ليوبارد" كجزء من المجموعة المتقدمة".

وقال القائد: "ونتيجة للإجراءات المنسقة والعملياتية، أوقفت قذائف المدفعية الهجوم على مواقعنا بنيران كثيفة، وأجبر العدو على العودة إلى مواقعه السابقة".
شاهد أيضا: جنود أوكرانيون يحاولون سحب قتلاهم والفرار بهم بعد ضربات روسية كثيفة شلت هجومهم... فيديو
شاهد أيضا: كتيبة "سبارتا" ومدفعية "الأورال" تكتشفان منظومة أوكرانية مضادة للطائرات متخفية وتدمرانها... فيديو
شاهد أيضا: فوهات مدافع "رابيرا" الروسية تخرج من الغابات وتفاجئ القوات الأوكرانية بقصف عنيف... فيديو
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