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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230705/المدفعية-الروسية-تدمر-مركزا-لقيادة-القوات-الأوكرانية-على-اتجاه-كراسني-ليمان-1078768308.html
المدفعية الروسية تدمر مركزا لقيادة القوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان
المدفعية الروسية تدمر مركزا لقيادة القوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان
دمر رجال المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الخاصة مركز قيادة القوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان بذخائر "كراسنوبول" الموجهة العالية الدقة. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T16:40+0000
2023-07-05T16:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو كيف استهدفت المدفعية الصاروخية "كراسنوبول" الروسية مركز قيادة القوات الأوكرانية.تتمتع قذائف الهاون الموجهة "كراسنوبول" بقطر 152 ملم برأس ليزري نصف نشط ويتم توجيهها نحو الشعاع الليزري العائد من الهدف. ويتم تصحيح مسار القذيفة عند اقترابها من الهدف باستخدام أجنحة جوية، ويصل المدى الأقصى لإطلاق النار إلى 25 كيلومترًا، ولا يتجاوز الانحراف عن خط الاستهداف مترين.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية تدمر مركزا لقيادة القوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان

16:40 GMT 05.07.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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دمر رجال المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الخاصة مركز قيادة القوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان بذخائر "كراسنوبول" الموجهة العالية الدقة.
ويظهر في الفيديو كيف استهدفت المدفعية الصاروخية "كراسنوبول" الروسية مركز قيادة القوات الأوكرانية.
تتمتع قذائف الهاون الموجهة "كراسنوبول" بقطر 152 ملم برأس ليزري نصف نشط ويتم توجيهها نحو الشعاع الليزري العائد من الهدف. ويتم تصحيح مسار القذيفة عند اقترابها من الهدف باستخدام أجنحة جوية، ويصل المدى الأقصى لإطلاق النار إلى 25 كيلومترًا، ولا يتجاوز الانحراف عن خط الاستهداف مترين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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