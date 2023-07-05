https://sputnikarabic.ae/20230705/المدفعية-الروسية-تدمر-مركزا-لقيادة-القوات-الأوكرانية-على-اتجاه-كراسني-ليمان-1078768308.html
المدفعية الروسية تدمر مركزا لقيادة القوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان
المدفعية الروسية تدمر مركزا لقيادة القوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان
دمر رجال المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الخاصة مركز قيادة القوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان بذخائر "كراسنوبول" الموجهة العالية الدقة. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T16:40+0000
2023-07-05T16:40+0000
2023-07-05T16:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو كيف استهدفت المدفعية الصاروخية "كراسنوبول" الروسية مركز قيادة القوات الأوكرانية.تتمتع قذائف الهاون الموجهة "كراسنوبول" بقطر 152 ملم برأس ليزري نصف نشط ويتم توجيهها نحو الشعاع الليزري العائد من الهدف. ويتم تصحيح مسار القذيفة عند اقترابها من الهدف باستخدام أجنحة جوية، ويصل المدى الأقصى لإطلاق النار إلى 25 كيلومترًا، ولا يتجاوز الانحراف عن خط الاستهداف مترين.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102089/70/1020897033_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7fc71e23db474e17420ce45564193e5e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المدفعية الروسية تدمر مركزا لقيادة القوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان
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دمر رجال المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الخاصة مركز قيادة القوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان بذخائر "كراسنوبول" الموجهة العالية الدقة.
ويظهر في الفيديو كيف استهدفت المدفعية الصاروخية "كراسنوبول" الروسية مركز قيادة القوات الأوكرانية.
تتمتع قذائف الهاون الموجهة "كراسنوبول" بقطر 152 ملم برأس ليزري نصف نشط ويتم توجيهها نحو الشعاع الليزري العائد من الهدف. ويتم تصحيح مسار القذيفة عند اقترابها من الهدف باستخدام أجنحة جوية، ويصل المدى الأقصى لإطلاق النار إلى 25 كيلومترًا، ولا يتجاوز الانحراف عن خط الاستهداف مترين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.