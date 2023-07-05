https://sputnikarabic.ae/20230705/المدفعية-الروسية-تدمر-مركزا-لقيادة-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1078742060.html
المدفعية الروسية تدمر مركزا لقيادة القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
المدفعية الروسية تدمر مركزا لقيادة القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن المدفعية الروسية دمرت مركز قيادة أوكراني وتجهيزاته بواسطة قذيفة دقيقة من طراز "كراسنوبول" في اتجاه كراسني... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T02:54+0000
2023-07-05T02:54+0000
2023-07-05T03:17+0000
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101849/43/1018494331_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_76a517a30b38210ef4ea19299ee6610b.jpg
وقالت الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك" إنه تم استهداف الأهداف بواسطة مدافع هاون ذاتية الحركة من طارز "مستا-س" بتوجيه من طائرة "أورلان" المسرة، وبعد الضربات، قامت الفرق بتنفيذ مناورة ومغادرة موقع النيران.وصرح قائد السلاح: "نقفز من المخبأ، نستهدف الهدف، نتعاون جميعًا، وفي مسألة دقيقة أو دقيقتين ننسحب مرة أخرى إلى المخبأ".وأشارت الوزارة إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الوسطى أشادت عدة مرات بفعالية عمل المدفعيين بسبب التنقل ودقة الضربات.وتتمتع قذائف الهاون الموجهة "كراسنوبول" بقطر 152 ملم برأس ليزري نصف نشط ويتم توجيهها نحو الشعاع الليزري العائد من الهدف. ويتم تصحيح مسار القذيفة عند اقترابها من الهدف باستخدام أجنحة جوية. ويصل المدى القصوى لإطلاق النار إلى 25 كيلومترًا، ولا يتجاوز الانحراف عن خط الاستهداف مترين.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230705/القوات-الروسية-تصد-هجمات-القوات-الأوكرانية-وتوجه-ضربات-مدمرة-في-دونيتسك-1078741886.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101849/43/1018494331_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_1deb5b3a1f4b075e9f65669c15ac008e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا
المدفعية الروسية تدمر مركزا لقيادة القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
02:54 GMT 05.07.2023 (تم التحديث: 03:17 GMT 05.07.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن المدفعية الروسية دمرت مركز قيادة أوكراني وتجهيزاته بواسطة قذيفة دقيقة من طراز "كراسنوبول" في اتجاه كراسني ليمان.
وقالت الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك
" إنه تم استهداف الأهداف بواسطة مدافع هاون ذاتية الحركة من طارز "مستا-س" بتوجيه من طائرة "أورلان" المسرة، وبعد الضربات، قامت الفرق بتنفيذ مناورة ومغادرة موقع النيران.
وصرح قائد السلاح: "نقفز من المخبأ، نستهدف الهدف، نتعاون جميعًا، وفي مسألة دقيقة أو دقيقتين ننسحب مرة أخرى إلى المخبأ".
وأشارت الوزارة إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الوسطى أشادت عدة مرات بفعالية عمل المدفعيين بسبب التنقل ودقة الضربات.
وتتمتع قذائف الهاون الموجهة "كراسنوبول" بقطر 152 ملم برأس ليزري نصف نشط ويتم توجيهها نحو الشعاع الليزري العائد من الهدف. ويتم تصحيح مسار القذيفة عند اقترابها من الهدف باستخدام أجنحة جوية. ويصل المدى القصوى لإطلاق النار إلى 25 كيلومترًا، ولا يتجاوز الانحراف عن خط الاستهداف مترين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.