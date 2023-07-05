https://sputnikarabic.ae/20230705/النرويج-تشيد-محطة-لطاقة-الرياح-باستثمارات-تبلغ-5-مليارات-دولار-في-مصر-1078759815.html

النرويج تشيد محطة لطاقة الرياح باستثمارات تبلغ 5 مليارات دولار في مصر

النرويج تشيد محطة لطاقة الرياح باستثمارات تبلغ 5 مليارات دولار في مصر

أعلنت مصر توقيع اتفاقية مع شركة "سكاتك" النرويجية، اليوم الأربعاء، لإقامة محطة لطاقة الرياح غرب محافظة سوهاج المصرية، باستثمارات تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار... 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T13:30+0000

2023-07-05T13:30+0000

2023-07-05T13:30+0000

مصر

أخبار مصر الآن

اقتصاد

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/01/1072950149_11:0:3172:1778_1920x0_80_0_0_9681ef1999bb5cfe039f6548e74566fd.jpg

وحسب بوابة "الأهرام"، ذكرت الحكومة المصرية في بيان، إن "الاتفاقية تضمنت توفير قطعة أرض، تُخصص لإنشاء مشروع محطة لتوليد طاقة الرياح، بتكلفة استثمارية قدرها 5 مليارات دولار، بمنطقة غرب سوهاج".ولفت إلى أنه وفقًا للاتفاقية، فإن محطة طاقة الرياح، ستنتج 5 غيغاواط من الكهرباء سنويًا، وفق نص البيان.كما أكد البيان أن "المشروع سيسهم في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42 % من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030".وبدوره، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، إن "مصر تبنت برنامجًا طموحًا من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية".ولفت إلى أن الاتفاقيات المبرمة تتواكب مع استراتيجية الطاقة لمصر، للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2030، إضافة إلى تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، بما يضمن مواجهـة تحديـات تغيـر المنـاخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، تيريه بيلسكوغ، إن "المحطة ستوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل خلال فترة الأعمال الإنشائية، ويوفر نحو 300 فرصة عمل بشكل دائم".وأكد بيلسكوغ أن المشروع سيكون أحد أكبر محطات الرياح في مصر وأفريقيا، وسيسهم في تحقيق أهداف الحكومة المصرية المتمثلة في مضاعفة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وفق البيان.كما أشار إلى أن المشروع الجديد يأتي بعد نجاح شركة "سكاتك" في تنفيذ 6 محطات للطاقة الشمسية ضمن مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع استثمار أجنبي مباشر في الطاقة الشمسية في مصر.

https://sputnikarabic.ae/20221115/مصر-تعلن-توقيع-اتفاقيات-بـ83-مليار-دولار-في-مجال-الطاقة-المتجددة-1070196965.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار