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https://sputnikarabic.ae/20230705/انهيار-صخري-يسحق-السيارات-ويخلف-قتلى-وجرحى-في-الهند-فيديو-1078744016.html
انهيار صخري يسحق السيارات ويخلف قتلى وجرحى في الهند... فيديو
انهيار صخري يسحق السيارات ويخلف قتلى وجرحى في الهند... فيديو
نشرت وسائل إعلام هندية مقطع فيديو يُظهر تدحرج صخرة ضخمة وسحقها لأناس كانوا في سياراتهم على الطريق، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في الهند، وسط تساقط... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T08:08+0000
2023-07-05T08:08+0000
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وحسب موقع "إنديا توداي"، وقعت الحادثة على طريق كوهيما ديمابور في ولاية كوهيما، وتحديدًا بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة.وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من السيارات تقف منتظرة العبور، وعلى نحو مفاجئ تتدحرج صخرة ضخمة وتسحق سيارتين بلمح البصر كانتا تقفان بجانب بعضهما. ثم تسقط صخرة ثانية وتدمر سيارة أخرى، وتحولت السيارات إلى كتلة من المعدن عقب سحقها بالصخرتين.يأتي ذلك فيما تشهد الهند عادة أمطارًا موسمية في هذه الأوقات.وكانت إدارة الأرصاد الجوية الهندية قد أعلنت، الأحد الماضي، أن أمطارًا موسمية سنوية هطلت على أرجاء البلاد قبل موعدها المعتاد بـ6 أيام، لكن إجمالي كمية الأمطار أقل من المتوسط بنسبة 10 في المئة ​​حتى الآن هذا الموسم.
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منوعات, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

انهيار صخري يسحق السيارات ويخلف قتلى وجرحى في الهند... فيديو

08:08 GMT 05.07.2023
© AP Photo / Channi Anand / جسر لسكة حديدية فوق نهر شيناب في منطقة كشمير، الهند، مارس/ آذار 2015
جسر لسكة حديدية فوق نهر شيناب في منطقة كشمير، الهند، مارس/ آذار 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Channi Anand /
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نشرت وسائل إعلام هندية مقطع فيديو يُظهر تدحرج صخرة ضخمة وسحقها لأناس كانوا في سياراتهم على الطريق، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في الهند، وسط تساقط كثيف للأمطار.
وحسب موقع "إنديا توداي"، وقعت الحادثة على طريق كوهيما ديمابور في ولاية كوهيما، وتحديدًا بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة.
وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من السيارات تقف منتظرة العبور، وعلى نحو مفاجئ تتدحرج صخرة ضخمة وتسحق سيارتين بلمح البصر كانتا تقفان بجانب بعضهما.
ثم تسقط صخرة ثانية وتدمر سيارة أخرى، وتحولت السيارات إلى كتلة من المعدن عقب سحقها بالصخرتين.
يأتي ذلك فيما تشهد الهند عادة أمطارًا موسمية في هذه الأوقات.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية الهندية قد أعلنت، الأحد الماضي، أن أمطارًا موسمية سنوية هطلت على أرجاء البلاد قبل موعدها المعتاد بـ6 أيام، لكن إجمالي كمية الأمطار أقل من المتوسط بنسبة 10 في المئة ​​حتى الآن هذا الموسم.
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