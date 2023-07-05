https://sputnikarabic.ae/20230705/بريطانيا-تعتزم-تدريب-طيارين-أوكرانيين-1078765572.html
بريطانيا تعتزم تدريب طيارين أوكرانيين
بريطانيا تعتزم تدريب طيارين أوكرانيين
أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين في أغسطس/آب المقبل، وسيجري تدريب ما يصل إلى 20 طيارًا. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T14:56+0000
2023-07-05T14:56+0000
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وقال هيبي في بيان نشره موقع البرلمان البريطاني الإلكتروني، ردًا على سؤال حول عدد الطيارين الأوكرانيين الذين دربتهم القوات المسلحة البريطانية منذ فبراير/ شباط 2022: "ستبدأ بريطانيا التدريب الأساسي لما يصل إلى 20 طيارًا أوكرانيًا في أغسطس".وفي وقت سابق، أعربت بريطانيا عن استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين والعمل مع دول أخرى من أجل توفير طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230704/رئيس-اللجنة-العسكرية-في-حلف-الناتو-أوكرانيا-لن-تتسلم-مقاتلاتإف-16حتى-نهاية-الهجوم-المضاد-1078703405.html
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روسيا, العالم, بريطانيا
بريطانيا تعتزم تدريب طيارين أوكرانيين
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أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين في أغسطس/آب المقبل، وسيجري تدريب ما يصل إلى 20 طيارًا.
وقال هيبي في بيان نشره موقع البرلمان البريطاني الإلكتروني، ردًا على سؤال حول عدد الطيارين الأوكرانيين الذين دربتهم القوات المسلحة البريطانية منذ فبراير/ شباط 2022: "ستبدأ بريطانيا التدريب الأساسي لما يصل إلى 20 طيارًا أوكرانيًا في أغسطس".
وفي وقت سابق، أعربت بريطانيا عن استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين والعمل مع دول أخرى من أجل توفير طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.