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https://sputnikarabic.ae/20230705/حلويات-روسية-فاخرة-تصل-إلى-أسواق-الإمارات-1078754327.html
حلويات روسية فاخرة تصل إلى أسواق الإمارات
حلويات روسية فاخرة تصل إلى أسواق الإمارات
كشف المتحدث باسم إدارة مقاطعة لينينغراد الروسية عن وصول الحلويات الفاخرة التي تصنع محليا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T11:13+0000
2023-07-05T11:25+0000
العالم العربي
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وتنتج شركة "Purpur" لصناعة الحلويات مجموعة واسعة من الحلويات التي تحتوي حشوات طبيعية مختلفة، بما فيها الشوكولاتة مع حلوى البرالين، والجوز السكري، وشوكولاتة الممزوجة بالفواكه والمكسرات.وكان حاكم مقاطعة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، قد زار في وقت سابق منطقة لومونوسوفسكي حيث يتواجد المصنع وتذوق الحلويات بنفسه.وشاركت الشركة في العديد من المعارض والبعثات التجارية الأجنبية، ما جعل من الممكن على وجه الخصوص إبرام عقد تصدير لتوريد الحلويات لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023. كما تخطط الشركة لتوسيع صادراتها إلى الدول الأخرى بينها في آسيا وأمريكا اللاتينية.
https://sputnikarabic.ae/20230616/بيسكوف-روسيا-مهتمة-بالتعاون-التجاري-والاقتصادي-مع-الإمارات--1078163426.html
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العالم العربي
العالم العربي

حلويات روسية فاخرة تصل إلى أسواق الإمارات

11:13 GMT 05.07.2023 (تم التحديث: 11:25 GMT 05.07.2023)
© Sputnik . Egor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصوربيض الشوكولاتة من مجموعة "متحف نيكولا للشوكولاتة" لصانع الشوكولاتة القرم في معرض في كالينينغراد.
بيض الشوكولاتة من مجموعة متحف نيكولا للشوكولاتة لصانع الشوكولاتة القرم في معرض في كالينينغراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Sputnik . Egor Zarembo
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كشف المتحدث باسم إدارة مقاطعة لينينغراد الروسية عن وصول الحلويات الفاخرة التي تصنع محليا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتنتج شركة "Purpur" لصناعة الحلويات مجموعة واسعة من الحلويات التي تحتوي حشوات طبيعية مختلفة، بما فيها الشوكولاتة مع حلوى البرالين، والجوز السكري، وشوكولاتة الممزوجة بالفواكه والمكسرات.

وتعد الشركة إحدى أهم المؤسسات المقاطعة، إذ تقوم بتصدير منتجاتها بنسبة عالية إلى الخارج، وذلك تطبيقا للخطط والتوجيهات التي حددها الرئيس الروسي بوتين في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير"، ومشروع "إجراءات النظام من أجل تنمية التعاون الدولي والتصدير"، ومشروع "تسريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة".

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
بيسكوف: روسيا مهتمة بالتعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات
16 يونيو, 05:36 GMT
وكان حاكم مقاطعة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، قد زار في وقت سابق منطقة لومونوسوفسكي حيث يتواجد المصنع وتذوق الحلويات بنفسه.
© Sputnik . Egor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورلوحة من الشوكولاته الروسية الفاخرة
لوحة من الشوكولاته الروسية الفاخرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
لوحة من الشوكولاته الروسية الفاخرة
© Sputnik . Egor Zarembo
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وبحسب المتحدث باسم إدارة المقاطعة، "تستخدم الشركة بنشاط إجراءات دعم الدولة، وتطور الإنتاج وتوسع سوق المبيعات"، معتبرا في الوقت ذاته أن هذه الحلويات مع مراعاة قرار التصميم لتصوير الأماكن الشهيرة في منطقة لينينغراد، يمكن أن تكون سمة مميزة للمنطقة وتذكارًا جيدا.

© Sputnik . Egor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورتاج مصنوع من الشوكولاته الروسية الفاخرة
تاج مصنوع من الشوكولاته الروسية الفاخرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
تاج مصنوع من الشوكولاته الروسية الفاخرة
© Sputnik . Egor Zarembo
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وشاركت الشركة في العديد من المعارض والبعثات التجارية الأجنبية، ما جعل من الممكن على وجه الخصوص إبرام عقد تصدير لتوريد الحلويات لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023.
كما تخطط الشركة لتوسيع صادراتها إلى الدول الأخرى بينها في آسيا وأمريكا اللاتينية.
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