https://sputnikarabic.ae/20230705/خبير-بعد-فشل-الهجوم-المضاد-قد-ترتكب-كييف-حماقة-في-زابوروجيه-1078762403.html
خبير: بعد فشل الهجوم المضاد قد ترتكب كييف حماقة في زابوروجيه
خبير: بعد فشل الهجوم المضاد قد ترتكب كييف حماقة في زابوروجيه
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T13:54+0000
2023-07-05T13:54+0000
2023-07-05T13:54+0000
راديو
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خبير: بعد فشل الهجوم المضاد قد ترتكب كييف حماقة في زابوروجيه
خبير: بعد فشل الهجوم المضاد قد ترتكب كييف حماقة في زابوروجيه
الكرملين يعتبر تهديدات كييف بخصوص محطة زابوروجيه مرتفعة للغاية وعواقبها كارثية، ويقول الخبير في العلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين، بهذا الصدد:الرئيس الإيراني يعرب عن الامتنان لانضمام بلاده إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ويقول الخبير في الشأن الإيراني صالح القزويني، بهذا الشأن:الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين. وهو ما قال عنه المستشار القانوني والسياسي زيد الأيوبي:فرنسا توافق على نقل أصول حاكم مصرف لبنان ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية، ويقول الخبير القانوني الدولي الدكتور حسن جوني، لبرنامجنا بهذا الصدد:روسيا تلوح بعدم تمديد "مبادرة الحبوب". وعنه قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو، الدكتور نور ندا: قطع مياه الشرب عن الحسكة السورية. وهو ما قال عنه مواطنون هناك إن المعاناة تتضاعف نتيجة الخلافات العسكرية والسياسية بين الفصائل "الكردية" من طرف، والفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي من طرف آخر".التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: بعد فشل الهجوم المضاد قد ترتكب كييف حماقة في زابوروجيه
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الكرملين يعتبر تهديدات كييف بخصوص محطة زابوروجيه مرتفعة للغاية وعواقبها كارثية، ويقول الخبير في العلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين، بهذا الصدد:
"فشل الهجوم الأوكراني المضاد، والضغط الغربي المكثف على كييف بتحقيق أي إنجاز عسكري، قد يدفعها ربما إلى ارتكاب حماقة في محطة زابوروجيه النووية".
الرئيس الإيراني يعرب عن الامتنان لانضمام بلاده إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ويقول الخبير في الشأن الإيراني صالح القزويني، بهذا الشأن:
"لا شك أن انضمام إيران لمنظمة شنغهاي خطوة مهمة تعزز من وضع البلاد اقتصاديا واجتماعيا".
الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين. وهو ما قال عنه المستشار القانوني والسياسي زيد الأيوبي:
"هذا دليل على انتصار المقاومة واحتضانها من قبل المواطنين في جنين، ونعول على الدول ذات القيم الإنسانية كالصين وروسيا وليس على الغرب".
فرنسا توافق على نقل أصول حاكم مصرف لبنان ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية، ويقول الخبير القانوني الدولي الدكتور حسن جوني، لبرنامجنا بهذا الصدد:
"لحد الان لم يتم إدانة سلامة، لكن تجري أعمال التحقيقات، التي سوف تظهر إن كان مدانا أم لا، ومن باب الاحتياط تم حجز أموال وأصول الحاكم حتى تتضح الأمور فيما بعد".
روسيا تلوح بعدم تمديد "مبادرة الحبوب". وعنه قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو، الدكتور نور ندا:
"هذه الصفقة تعد ذات أهمية كبيرة للعالم خاصة للدول التي تستورد كميات كبيرة من الحبوب لأن توقفها سيؤدي إلى نقص في الغذاء وبالتالي مجاعة لأن التقديرات الأخيرة تظهر أن 800 مليون معرضون لخطر الجوع وروسيا تدرك هذا الخطر لكنها تريد ضمان حقوقها".
قطع مياه الشرب عن الحسكة السورية. وهو ما قال عنه مواطنون هناك إن المعاناة تتضاعف نتيجة الخلافات العسكرية والسياسية بين الفصائل "الكردية" من طرف، والفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي من طرف آخر".
التفاصيل في الملف الصوتي...