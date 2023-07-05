https://sputnikarabic.ae/20230705/خبير-بعد-فشل-الهجوم-المضاد-قد-ترتكب-كييف-حماقة-في-زابوروجيه-1078762403.html

خبير: بعد فشل الهجوم المضاد قد ترتكب كييف حماقة في زابوروجيه

خبير: بعد فشل الهجوم المضاد قد ترتكب كييف حماقة في زابوروجيه

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T13:54+0000

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2023-07-05T13:54+0000

راديو

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خبير: بعد فشل الهجوم المضاد قد ترتكب كييف حماقة في زابوروجيه خبير: بعد فشل الهجوم المضاد قد ترتكب كييف حماقة في زابوروجيه

الكرملين يعتبر تهديدات كييف بخصوص محطة زابوروجيه مرتفعة للغاية وعواقبها كارثية، ويقول الخبير في العلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين، بهذا الصدد:الرئيس الإيراني يعرب عن الامتنان لانضمام بلاده إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ويقول الخبير في الشأن الإيراني صالح القزويني، بهذا الشأن:الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين. وهو ما قال عنه المستشار القانوني والسياسي زيد الأيوبي:فرنسا توافق على نقل أصول حاكم مصرف لبنان ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية، ويقول الخبير القانوني الدولي الدكتور حسن جوني، لبرنامجنا بهذا الصدد:روسيا تلوح بعدم تمديد "مبادرة الحبوب". وعنه قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو، الدكتور نور ندا: قطع مياه الشرب عن الحسكة السورية. وهو ما قال عنه مواطنون هناك إن المعاناة تتضاعف نتيجة الخلافات العسكرية والسياسية بين الفصائل "الكردية" من طرف، والفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي من طرف آخر".التفاصيل في الملف الصوتي...

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