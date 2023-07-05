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https://sputnikarabic.ae/20230705/دراسة-شرب-القهوة-يحفز-الإنسان-للانتقال-من-وضع-الراحة-إلى-العمل-1078755950.html
دراسة: شرب القهوة يحفز الإنسان للانتقال من وضع الراحة إلى العمل
دراسة: شرب القهوة يحفز الإنسان للانتقال من وضع الراحة إلى العمل
توصلت دراسة حديثة إلى أن النشاط الذي يحصل عليه الإنسان من شرب فنجان من القهوة لا يمكن أن يكون هو نفسه إذا ما قام باستهلاك نفس كمية الكافيين الموجودة في مشروبات... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T12:00+0000
2023-07-05T12:00+0000
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أظهرت الدراسات السابقة، قدرة القهوة التي لا يبدأ يوم الملايين في جميع أنحاء العالم من دونها، في جعل الناس أكثر يقظة.القهوة تحدث تأثيرات إضافيةلكن باحثين، من جامعة "مينهو" في البرتغال، قاموا بفحص ما إذا كان تأثير القهوة مرتبطًا فقط بما تحويه من كافيين، أو أن هناك عوامل إضافية تؤدي دورًا في أثرها المنشط. ووجدوا أن الكافيين يقوم بدور جزئي في إحداث الآثار التي تنتج من شرب فنجان من القهوة، وفقًا للدراسة التي نشرت أخيراً في مجلة "Frontiers in Behavioral Neuroscience".ففي حين أن الكافيين عزز مناطق الدماغ التي تجعل المرء يشعر بمزيد من اليقظة، إلا أن القهوة أحدثت تأثيرات إضافية في مناطق الدماغ التي تؤثر في الذاكرة النشطة والسلوك.تجربةوخلال الدراسة، تم تجنيد أشخاص يشربون ما لا يقل عادة عن كوب واحد من القهوة يوميًا، وطلب منهم عدم تناول أي أطعمة أو مشروبات تحتوي على الكافيين لمدة 3 ساعات على الأقل قبل إجراء الدراسة.بعد ذلك، جمعت البيانات الاجتماعية والديموغرافية للمشاركين، وخضعوا لفحصين قصيرين للدماغ بالرنين المغناطيسي، أحدهما قبل والآخر بعد 30 دقيقة إما من تناول الكافيين أو شرب فنجان قهوة بحجم موحد. وأثناء عمليات المسح، طلب من المشاركين الاسترخاء والسماح لعقولهم بالتأمل.وجد العلماء أن استهلاك كل من القهوة والكافيين أدى إلى انخفاض الاتصال العصبي في شبكة الوضع الافتراضي للدماغ، التي تشارك في عمليات التأمل والتفكير الذاتي.وقال الباحثون إن هذا التغيير يشير ربما إلى أن الناس هم الآن أكثر استعدادًا للانتقال من الراحة إلى العمل.الكافيين وحده قد لا يكفيومع ذلك، قالوا إن شرب القهوة قد يكون له فوائد إضافية لزيادة الاتصال في الشبكة العصبية الأكثر تقدمًا في الدماغ التي تتحكم في الرؤية، والأجزاء الأخرى المشاركة في الذاكرة النشطة والتحكم المعرفي والسلوك الموجه نحو الهدف. وعندما تناول المشاركون الكافيين فقط لم يحصلوا على مثل تلك التأثيرات.وبعبارة أخرى، إذا أراد المرء ألا يشعر فقط باليقظة، ولكن على استعداد أيضًا لأداء مهماته، فإن الكافيين وحده قد لا يكفي.وتشير النتائج الجديدة أيضًا إلى أنه في حين أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تشترك في بعض تأثيرات القهوة، لا تزال هناك بعض الفوائد الخاصة لشرب القهوة.وقد تشمل هذه العوامل مثلًا الرائحة والطعم المعين للمشروب أو التوقع النفسي المرتبط باستهلاك هذا المشروب.
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منوعات, الصحة, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, الصحة, أخبار العالم الآن, الأخبار

دراسة: شرب القهوة يحفز الإنسان للانتقال من وضع الراحة إلى العمل

12:00 GMT 05.07.2023
© AFP 2023 / Yuri Cortezيقوم صانع القهوة المكسيكي بإعداد قهوة تركية مصنوعة داخل وعاء نحاسي على الرمال الساخنة أثناء افتتاح مهرجان القهوة "إكسبو-كافيه 2017"، بنسخته الـ 20 في مدينة مكسيكو سيتي، المكسيك،31 أغسطس 2017
يقوم صانع القهوة المكسيكي بإعداد قهوة تركية مصنوعة داخل وعاء نحاسي على الرمال الساخنة أثناء افتتاح مهرجان القهوة إكسبو-كافيه 2017، بنسخته الـ 20 في مدينة مكسيكو سيتي، المكسيك،31 أغسطس 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023 / Yuri Cortez
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توصلت دراسة حديثة إلى أن النشاط الذي يحصل عليه الإنسان من شرب فنجان من القهوة لا يمكن أن يكون هو نفسه إذا ما قام باستهلاك نفس كمية الكافيين الموجودة في مشروبات أخرى.
أظهرت الدراسات السابقة، قدرة القهوة التي لا يبدأ يوم الملايين في جميع أنحاء العالم من دونها، في جعل الناس أكثر يقظة.

القهوة تحدث تأثيرات إضافية

لكن باحثين، من جامعة "مينهو" في البرتغال، قاموا بفحص ما إذا كان تأثير القهوة مرتبطًا فقط بما تحويه من كافيين، أو أن هناك عوامل إضافية تؤدي دورًا في أثرها المنشط.
ووجدوا أن الكافيين يقوم بدور جزئي في إحداث الآثار التي تنتج من شرب فنجان من القهوة، وفقًا للدراسة التي نشرت أخيراً في مجلة "Frontiers in Behavioral Neuroscience".
ففي حين أن الكافيين عزز مناطق الدماغ التي تجعل المرء يشعر بمزيد من اليقظة، إلا أن القهوة أحدثت تأثيرات إضافية في مناطق الدماغ التي تؤثر في الذاكرة النشطة والسلوك.
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تجربة

وخلال الدراسة، تم تجنيد أشخاص يشربون ما لا يقل عادة عن كوب واحد من القهوة يوميًا، وطلب منهم عدم تناول أي أطعمة أو مشروبات تحتوي على الكافيين لمدة 3 ساعات على الأقل قبل إجراء الدراسة.
بعد ذلك، جمعت البيانات الاجتماعية والديموغرافية للمشاركين، وخضعوا لفحصين قصيرين للدماغ بالرنين المغناطيسي، أحدهما قبل والآخر بعد 30 دقيقة إما من تناول الكافيين أو شرب فنجان قهوة بحجم موحد.
وأثناء عمليات المسح، طلب من المشاركين الاسترخاء والسماح لعقولهم بالتأمل.
وجد العلماء أن استهلاك كل من القهوة والكافيين أدى إلى انخفاض الاتصال العصبي في شبكة الوضع الافتراضي للدماغ، التي تشارك في عمليات التأمل والتفكير الذاتي.
وقال الباحثون إن هذا التغيير يشير ربما إلى أن الناس هم الآن أكثر استعدادًا للانتقال من الراحة إلى العمل.
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الكافيين وحده قد لا يكفي

ومع ذلك، قالوا إن شرب القهوة قد يكون له فوائد إضافية لزيادة الاتصال في الشبكة العصبية الأكثر تقدمًا في الدماغ التي تتحكم في الرؤية، والأجزاء الأخرى المشاركة في الذاكرة النشطة والتحكم المعرفي والسلوك الموجه نحو الهدف.
وعندما تناول المشاركون الكافيين فقط لم يحصلوا على مثل تلك التأثيرات.
وبعبارة أخرى، إذا أراد المرء ألا يشعر فقط باليقظة، ولكن على استعداد أيضًا لأداء مهماته، فإن الكافيين وحده قد لا يكفي.
وتشير النتائج الجديدة أيضًا إلى أنه في حين أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تشترك في بعض تأثيرات القهوة، لا تزال هناك بعض الفوائد الخاصة لشرب القهوة.
وقد تشمل هذه العوامل مثلًا الرائحة والطعم المعين للمشروب أو التوقع النفسي المرتبط باستهلاك هذا المشروب.
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