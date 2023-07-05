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https://sputnikarabic.ae/20230705/روبيرتو-فيرمينو-متحدثا-العربية-حول-انضمامه-لناد-عربي-فيديو--1078759250.html
روبيرتو فيرمينو متحدثا العربية حول انضمامه لناد عربي... فيديو
روبيرتو فيرمينو متحدثا العربية حول انضمامه لناد عربي... فيديو
ظهر النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، في مقطع صغير نشر على "تويتر"، قائلا باللغة العربية: "للأهلي جينا". 05.07.2023, سبوتنيك عربي
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ووقّع نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، عقدا لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية.كان اللاعب البرازيلي قد لعب بجانب النجم المصري محمد صلاح، في ليفربول، لعدة سنوات، حققا خلالها بطولات عدة كان أهمها دوري أبطال أوروبا عام 2019، ليرحل عن النادي موسم 2022/2023 مع انتهاء عقده.
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رياضة

روبيرتو فيرمينو متحدثا العربية حول انضمامه لناد عربي... فيديو

13:12 GMT 05.07.2023
© Sputnik . Stringer /  / الانتقال إلى بنك الصورلاعب فريق "ريال مدريد" سرخيو راموس" ولاعب "ليفربول" روبيرتو فيرمينو أثناء مباراة نهائي الليغا 2017/18
لاعب فريق ريال مدريد سرخيو راموس ولاعب ليفربول روبيرتو فيرمينو أثناء مباراة نهائي الليغا 2017/18 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Sputnik . Stringer /
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ظهر النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، في مقطع صغير نشر على "تويتر"، قائلا باللغة العربية: "للأهلي جينا".
ووقّع نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، عقدا لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية.

وتحصّل الأهلي على توقيع اللاعب، أمس الثلاثاء، بعقد يمتد حتى عام 2026.

وكشف النادي السعودي رسميا عن الصفقة عبر حسابه الرسمي في منصة "تويتر" من خلال فيديو وصور قدّم فيها اللاعب للجماهير.

كان اللاعب البرازيلي قد لعب بجانب النجم المصري محمد صلاح، في ليفربول، لعدة سنوات، حققا خلالها بطولات عدة كان أهمها دوري أبطال أوروبا عام 2019، ليرحل عن النادي موسم 2022/2023 مع انتهاء عقده.
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