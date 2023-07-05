https://sputnikarabic.ae/20230705/سلطات-دونيتسك-تكشف-عن-موعد-الموجة-الثالثة-من-الهجوم-المضاد-1078746523.html
سلطات دونيتسك تكشف عن موعد الموجة الثالثة من الهجوم المضاد
سلطات دونيتسك تكشف عن موعد الموجة الثالثة من الهجوم المضاد
صرح إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية سوف تشن هجوما مضادا للمرة الثالثة عشية قمة "الناتو"،... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T08:46+0000
2023-07-05T08:46+0000
2023-07-05T08:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال كيماكوفسكي على قناة "سولوفيوف لايف": "بالأمس كان من الممكن ذكر حقيقة أنه قبل قمة الناتو في فيلنيوس، أطلقوا الموجة الثالثة من الهجوم المضاد واختاروا نفس اتجاه زابوروجيه كأساس الآن كل شيء يشتعل من نهر دنيبر تقريبًا إلى التقاطع في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية "وأشار المستشار أيضًا إلى أن الضربات التشتيتية كانت تحدث في اتجاه لوغانسك، وبالقرب من أفدييفكا، كانت القوات الأوكرانية "تقاتل لتحسين موقعها".وتسببت أعمدة الدخان المتصاعدة من الدبابات الأوكرانية الألمانية الصنع بصدمة كبيرة.وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية بإصرار الغرب بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.
https://sputnikarabic.ae/20230705/المدفعية-الروسية-تدمر-مركزا-لقيادة-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1078742060.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
سلطات دونيتسك تكشف عن موعد الموجة الثالثة من الهجوم المضاد
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صرح إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية سوف تشن هجوما مضادا للمرة الثالثة عشية قمة "الناتو"، التي ستعقد في فيلنيوس في 11-12 يوليو/ تموز الجاري.
وقال كيماكوفسكي على قناة "سولوفيوف لايف": "بالأمس كان من الممكن ذكر حقيقة أنه قبل قمة الناتو في فيلنيوس، أطلقوا الموجة الثالثة من الهجوم المضاد واختاروا نفس اتجاه زابوروجيه كأساس الآن كل شيء يشتعل من نهر دنيبر تقريبًا إلى التقاطع في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية "
ووفقًا لما قاله كيماكوفسكي، فإن الإجراءات باءت بالفشل، فالقوات المسلحة الأوكرانية "لا تستطيع حتى اختراق خط الدفاع الأول".
وأشار المستشار أيضًا إلى أن الضربات التشتيتية كانت تحدث في اتجاه لوغانسك، وبالقرب من أفدييفكا، كانت القوات الأوكرانية "تقاتل لتحسين موقعها".
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات يوجنودونتسك، زابوروجيه، أرتيوموفسك في 4 يونيو/ حزيران، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، زجت كييف ألويةً قتاليةً مدربةً من قبل الناتو ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات ليوبارد.
وتسببت أعمدة الدخان المتصاعدة من الدبابات الأوكرانية الألمانية الصنع بصدمة كبيرة.
كما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 3 يوليو، أنه خلال شهر من الهجمات الفاشلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد - "ما يقرب من 100% من الدبابات من هذا النوع قدمتها بولندا والبرتغال".
وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية بإصرار الغرب بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.