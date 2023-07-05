https://sputnikarabic.ae/20230705/سيئول-تعلن-انتهاء-مهمة-البحث-عن-حطام-القمر-الصناعي-الكوري-الشمالي-1078752472.html
سيئول تعلن انتهاء مهمة البحث عن حطام القمر الصناعي الكوري الشمالي
سيئول تعلن انتهاء مهمة البحث عن حطام القمر الصناعي الكوري الشمالي
أعلنت كوريا الجنوبية اكتمال مهمة انتشال حطام القمر الصناعي الكوري الشمالي، الذي فشلت عملية إطلاقه في أواخر مايو/ أيار الماضي. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T10:15+0000
2023-07-05T10:15+0000
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وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه تمت استعادة حطام القمر الصناعي وانتهاء عملية البحث التي بدأت قبل 36 يوما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء.وأكد جيش كوريا الجنوبية أن حطام القمر الصناعي ليس له أي فائدة عسكرية، وذلك بعد استكمال عملية انتشال الأجزاء الأساسية للقمر الصناعي والصاروخ الذي كان يحمله قبل تحطمهما.وجاء ذلك بعد تعاون بين سيئول وواشنطن في تحليل المعلومات التي تم التوصل إليها بعد جمع الحطام.يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت إطلاق قمر صناعي يحمل اسم "ماليكيونغ-1" على متن الصاروخ الفضائي "تشوليما-1"، في 31 مايو الماضي، لكنه تحطم بسبب مشكلة فنية في محرك المرحلة الثانية من الصاروخ، وتمكنت بيونغ يانغ من انتشال جزء منه لمحاولة إخفاء الأسرار الخاصة بتصميمه.
https://sputnikarabic.ae/20230602/كوريا-الشمالية-غاضبة-من-انتقاد-الأمم-المتحدة-والناتو-لها-لإطلاق-قمر-صناعي-1077690606.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
سيئول تعلن انتهاء مهمة البحث عن حطام القمر الصناعي الكوري الشمالي
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أعلنت كوريا الجنوبية اكتمال مهمة انتشال حطام القمر الصناعي الكوري الشمالي، الذي فشلت عملية إطلاقه في أواخر مايو/ أيار الماضي.
وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه تمت استعادة حطام القمر الصناعي وانتهاء عملية البحث التي بدأت قبل 36 يوما، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء.
وأكد جيش كوريا الجنوبية أن حطام القمر الصناعي ليس له أي فائدة عسكرية، وذلك بعد استكمال عملية انتشال الأجزاء الأساسية
للقمر الصناعي والصاروخ الذي كان يحمله قبل تحطمهما.
وجاء ذلك بعد تعاون بين سيئول وواشنطن في تحليل المعلومات التي تم التوصل إليها بعد جمع الحطام.
يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت إطلاق قمر صناعي
يحمل اسم "ماليكيونغ-1" على متن الصاروخ الفضائي "تشوليما-1"، في 31 مايو الماضي، لكنه تحطم بسبب مشكلة فنية في محرك المرحلة الثانية من الصاروخ، وتمكنت بيونغ يانغ من انتشال جزء منه لمحاولة إخفاء الأسرار الخاصة بتصميمه.