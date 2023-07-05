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https://sputnikarabic.ae/20230705/عدد-كاسحات-الجليد-في-أساطيل-دول-العالم-1078744545.html
عدد كاسحات الجليد في أساطيل دول العالم
عدد كاسحات الجليد في أساطيل دول العالم
تعد روسيا حاليًا واحدة من الدول القليلة التي تمتلك أسطولًا خاصًا بها من كاسحات الجليد. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T08:14+0000
2023-07-05T08:14+0000
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وفقًا للبيانات المفتوحة، يوجد حاليًا 51 كاسحة جليد من فئات مختلفة قيد التشغيل في الأسطول الروسي، بما في ذلك العديد من كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية.يعد أسطول كاسحات الجليد الروسي أسطولا لا مثيل له في العالم من حيث الكمية والنوعية. ومع ذلك، فإن تطوره لم يتوقف عند هذا الحد. لمعرفة عدد كاسحات الجليد في أساطيل دول العالم، يمكنكم مشاهدة الرسم البياني الآتي الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

عدد كاسحات الجليد في أساطيل دول العالم

08:14 GMT 05.07.2023
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تعد روسيا حاليًا واحدة من الدول القليلة التي تمتلك أسطولًا خاصًا بها من كاسحات الجليد.
وفقًا للبيانات المفتوحة، يوجد حاليًا 51 كاسحة جليد من فئات مختلفة قيد التشغيل في الأسطول الروسي، بما في ذلك العديد من كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية.
يعد أسطول كاسحات الجليد الروسي أسطولا لا مثيل له في العالم من حيث الكمية والنوعية. ومع ذلك، فإن تطوره لم يتوقف عند هذا الحد. لمعرفة عدد كاسحات الجليد في أساطيل دول العالم، يمكنكم مشاهدة الرسم البياني الآتي الذي أعده فريق "سبوتنيك".
عدد كاسحات الجليد في أساطيل دول العالم - سبوتنيك عربي
عدد كاسحات الجليد في أساطيل دول العالم - سبوتنيك عربي
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