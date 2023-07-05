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https://sputnikarabic.ae/20230705/غروسي-يكذب-مزاعم-زيلينسكي-لم-نعثر-على-أي-دليل-لتفخيخ-محطة-زابوروجيه-في-عملية-التفتيش-الأخيرة-1078753966.html
غروسي يكذب مزاعم زيلينسكي: لم نعثر على أي دليل لتفخيخ محطة زابوروجيه
غروسي يكذب مزاعم زيلينسكي: لم نعثر على أي دليل لتفخيخ محطة زابوروجيه
أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة في عملية التفتيش الأخيرة لم تعثر على أي دليل على تفخيخ محطة زابوروجيه. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T11:04+0000
2023-07-05T12:06+0000
روسيا
العالم
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وقال غروسي: "خلال عمليات التفتيش الأخيرة التي أجريناها في المحطة، لم نجد أي مؤشرات واضحة على وجود ألغام أو متفجرات أخرى مزروعة، لكننا ما زلنا يقظين".وفي وقت سابق، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو قدمت وثيقة لمجلس الأمن تؤكد عدم تخطيطها لأي عمل تفجيري في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. كما دعت الوثيقة الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على كييف وحثها على التحلي بضبط النفس وعدم التصعيد ضد المحطة النووية.وفي السياق نفسه، أعلن مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية رينات كارتشا، أمس الثلاثاء، أن كييف ستهاجم ليلة 5 تموز/ يوليو محطة زابوروجيه النووية بأسلحة عالية الدقة محملة بنفايات نووية وطائرات دون طيار من طراز "كاميكازي".
https://sputnikarabic.ae/20230704/مسؤول-روسي-كييف-تخطط-لمهاجمة-محطة-زابوروجيه-النووية-ليلة-5-يوليو-الجاري--1078737006.html
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روسيا, العالم

غروسي يكذب مزاعم زيلينسكي: لم نعثر على أي دليل لتفخيخ محطة زابوروجيه

11:04 GMT 05.07.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 05.07.2023)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه
محطة الطاقة النووية في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Sputnik . РИА Новости
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أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة في عملية التفتيش الأخيرة لم تعثر على أي دليل على تفخيخ محطة زابوروجيه.
وقال غروسي: "خلال عمليات التفتيش الأخيرة التي أجريناها في المحطة، لم نجد أي مؤشرات واضحة على وجود ألغام أو متفجرات أخرى مزروعة، لكننا ما زلنا يقظين".
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
مسؤول روسي: كييف تخطط لمهاجمة محطة زابوروجيه النووية ليلة 5 يوليو الجاري
أمس, 18:39 GMT
وفي وقت سابق، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو قدمت وثيقة لمجلس الأمن تؤكد عدم تخطيطها لأي عمل تفجيري في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. كما دعت الوثيقة الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على كييف وحثها على التحلي بضبط النفس وعدم التصعيد ضد المحطة النووية.
وفي السياق نفسه، أعلن مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية رينات كارتشا، أمس الثلاثاء، أن كييف ستهاجم ليلة 5 تموز/ يوليو محطة زابوروجيه النووية بأسلحة عالية الدقة محملة بنفايات نووية وطائرات دون طيار من طراز "كاميكازي".
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