https://sputnikarabic.ae/20230705/فوهات-مدافع-رابيرا-الروسية-تخرج-من-الغابات-وتفاجئ-القوات-الأوكرانية-بقصف-عنيف-فيديو--1078756702.html
فوهات مدافع "رابيرا" الروسية تخرج من الغابات وتفاجئ القوات الأوكرانية بقصف عنيف... فيديو
فوهات مدافع "رابيرا" الروسية تخرج من الغابات وتفاجئ القوات الأوكرانية بقصف عنيف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عمل أطقم سلاح مدفعية "رابيرا" المضادة للدبابات من عيار 100 ملم، خلال تنفيذها هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T12:15+0000
2023-07-05T12:15+0000
2023-07-05T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد أفراد طاقم أنظمة سلاح المدفعية المتخفية في الغابات وهم يقومون بشحن المدفعية بالقذائف بسرعة كبيرة بهدف شن هجوم مدفعي سريع على بعض القطعات العسكرية الأوكرانية.تُظهر اللقطات كيف يعيد رجال المدفعية الروسية تذخير أسلحتهم بسرعة، بهدف توجيه عدة ضربات سريعة على الأهداف المحددة.شاهد أيضا: جنود أوكرانيون يحاولون سحب قتلاهم والفرار بهم بعد ضربات روسية كثيفة شلت هجومهم... فيديوشاهد أيضا: كتيبة "سبارتا" ومدفعية "الأورال" تكتشفان منظومة أوكرانية مضادة للطائرات متخفية وتدمرانها... فيديو
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
فوهات مدافع "رابيرا" الروسية تخرج من الغابات وتفاجئ القوات الأوكرانية بقصف عنيف... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عمل أطقم سلاح مدفعية "رابيرا" المضادة للدبابات من عيار 100 ملم، خلال تنفيذها هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتظهر المشاهد أفراد طاقم أنظمة سلاح المدفعية المتخفية في الغابات وهم يقومون بشحن المدفعية بالقذائف بسرعة كبيرة بهدف شن هجوم مدفعي سريع على بعض القطعات العسكرية الأوكرانية.
تُظهر اللقطات كيف يعيد رجال المدفعية الروسية تذخير أسلحتهم بسرعة، بهدف توجيه عدة ضربات سريعة على الأهداف المحددة.
وقال قائد البطارية المضادة للدبابات في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن الطاقم يعمل على مدار الساعة، ويوجهون ضربات على قوات العدو المهاجمة أو على قوات الدبابات التابعة للعدو.
ونوه القائد إلى أن الطائرات دون طيار تساعد الأطقم على تصحيح مسار القذيفة، مبينا أن القوات تقوم بعد تدمير الهدف بتغيير أماكن تموضعها بسرعة كبيرة بهدف عدم كشف مواقعها للعدو.