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القوات الروسية تدمر مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230705/فوهات-مدافع-رابيرا-الروسية-تخرج-من-الغابات-وتفاجئ-القوات-الأوكرانية-بقصف-عنيف-فيديو--1078756702.html
فوهات مدافع "رابيرا" الروسية تخرج من الغابات وتفاجئ القوات الأوكرانية بقصف عنيف... فيديو
فوهات مدافع "رابيرا" الروسية تخرج من الغابات وتفاجئ القوات الأوكرانية بقصف عنيف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عمل أطقم سلاح مدفعية "رابيرا" المضادة للدبابات من عيار 100 ملم، خلال تنفيذها هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T12:15+0000
2023-07-05T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد أفراد طاقم أنظمة سلاح المدفعية المتخفية في الغابات وهم يقومون بشحن المدفعية بالقذائف بسرعة كبيرة بهدف شن هجوم مدفعي سريع على بعض القطعات العسكرية الأوكرانية.تُظهر اللقطات كيف يعيد رجال المدفعية الروسية تذخير أسلحتهم بسرعة، بهدف توجيه عدة ضربات سريعة على الأهداف المحددة.شاهد أيضا: جنود أوكرانيون يحاولون سحب قتلاهم والفرار بهم بعد ضربات روسية كثيفة شلت هجومهم... فيديوشاهد أيضا: كتيبة "سبارتا" ومدفعية "الأورال" تكتشفان منظومة أوكرانية مضادة للطائرات متخفية وتدمرانها... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

فوهات مدافع "رابيرا" الروسية تخرج من الغابات وتفاجئ القوات الأوكرانية بقصف عنيف... فيديو

12:15 GMT 05.07.2023
© Sputnik . MEXAEL VOCKRESENCKEY / مدفع الهاون الروسي "2 إس – 4" (تولبان)
مدفع الهاون الروسي 2 إس – 4 (تولبان) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عمل أطقم سلاح مدفعية "رابيرا" المضادة للدبابات من عيار 100 ملم، خلال تنفيذها هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتظهر المشاهد أفراد طاقم أنظمة سلاح المدفعية المتخفية في الغابات وهم يقومون بشحن المدفعية بالقذائف بسرعة كبيرة بهدف شن هجوم مدفعي سريع على بعض القطعات العسكرية الأوكرانية.
تُظهر اللقطات كيف يعيد رجال المدفعية الروسية تذخير أسلحتهم بسرعة، بهدف توجيه عدة ضربات سريعة على الأهداف المحددة.

وقال قائد البطارية المضادة للدبابات في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن الطاقم يعمل على مدار الساعة، ويوجهون ضربات على قوات العدو المهاجمة أو على قوات الدبابات التابعة للعدو.

ونوه القائد إلى أن الطائرات دون طيار تساعد الأطقم على تصحيح مسار القذيفة، مبينا أن القوات تقوم بعد تدمير الهدف بتغيير أماكن تموضعها بسرعة كبيرة بهدف عدم كشف مواقعها للعدو.

شاهد أيضا: جنود أوكرانيون يحاولون سحب قتلاهم والفرار بهم بعد ضربات روسية كثيفة شلت هجومهم... فيديو
شاهد أيضا: كتيبة "سبارتا" ومدفعية "الأورال" تكتشفان منظومة أوكرانية مضادة للطائرات متخفية وتدمرانها... فيديو
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