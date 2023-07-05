https://sputnikarabic.ae/20230705/قائد-فيلق-القدس-الإيراني-الشباب-الفلسطيني-في-جنين-يوجه-صفعة-قوية-لإسرائيل-1078760760.html

قائد فيلق "القدس" الإيراني: الشباب الفلسطيني في جنين يوجه صفعة قوية لإسرائيل

قائد فيلق "القدس" الإيراني: الشباب الفلسطيني في جنين يوجه صفعة قوية لإسرائيل

قال العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن الكيان الصهيوني وضع كل قوته في مخيم جنين ولكن الشباب الفلسطيني... 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T13:43+0000

2023-07-05T13:43+0000

2023-07-05T13:43+0000

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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن العميد قاآني، أن "المقاومة الفلسطينية تنفذ في بعض الأيام أكثر من 30 عملية ضد عناصر الكيان الصهيوني في الضفة الغربية".وشدد قائد الفيلق الإيراني على أن الفلسطينيين يدافعون عن أرضهم وحقوقهم منذ أكثر من 70 عاما، مضيفا: "بالتأكيد بعون الله سينجح هذا الطريق في تحقيق هدفه نهائيًا والانتصار سيكون للفلسطينيين".وأوضح العميد إسماعيل قاآني أن معركة إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها، مثل "الكيان الصهيوني المتعطش للدماء، تقوم على حقيقة أننا أدركنا الطريق الصحيح وعلمناه للآخرين، وهم منزعجون من ذلك"، على حد قوله، مضيفا أن "الأمريكيين أنفقوا 7 تريليونات دولار في هذه السنوات العشرين في المنطقة، ولكن لم يكسبوا شيئا، بل خسروا شيئا في كل يوم".وقال قائد فيلق "القدس" الإيراني:وذكر أن المقاومة الفلسطينية تثبت نفسها في العديد من المجالات الحيوية، أهمها المجال الأمني والاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أن تلك المقاومة قد تعلمت هذه الدروس من إيران، وأن "أعداء بلاده مستاؤون ثم عاجزون لدرجة يغتالون الرجل الأول في محاربة الإرهاب".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد دانت، أمس الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي المستمر في مدينة جنين في الضفة الغربية، حيث نقلت وكالة "إرنا" عن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إدانة بلاده بشدة، استمرار ما أسماه بـ"جرائم الكيان الصهيوني في مخيم جنين".وطالب كنعاني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة بهدف وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلية المتكررة بحق أهالي المخيم، معربًا عن استنكاره لعمليات القصف الجوي والبري الواسعة من جانب القوات الإسرائيلية على مخيم جنين.وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "هناك تداعيات إنسانية مترتبة على هذه الجريمة السافرة التي راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين الأبرياء، فضلا عن هدم المنازل والتهجير القسري لسكانها".وشدد ناصر كنعاني على "حق الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة المشروع في هذا البلد، لمواجهة الكيان الصهيوني المعتدي"، مضيفًا أن "الهجمات المتواصلة التي يشنها الجيش الصهيوني الإرهابي على مختلف المناطق في الضفة الغربية لن تعيد إلى هذا الكيان اقتداره المزيف والمعدوم أمام المقاومة الباسلة التي يسطرها الشباب الفلسطيني اليوم".وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن "هذه الممارسات الإرهابية تعد محاولات مستميتة وعديمة الجدوى في سياق تعزيز اقتدار كيان الفصل العنصري الصهيوني".وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "خلال العملية في جنين اعتقلنا 300 وقتلنا 12.. العملية كانت معقدة وفي منطقة صعبة".وبدوره، أعلن زياد النخالة، الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أن "الشعب الفلسطيني العظيم حقق انتصارًا كبيرًا بالتغلب على العدوان في جنين ومخيمها".وجاء ذلك في وقت انسحبت فيه القوات الإسرائيلية من جنين، في اليوم الثاني، لواحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات.انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في العملية.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددًا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

https://sputnikarabic.ae/20230705/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-أن-عملية-جنين-كانت-معقدة-وفي-منطقة-صعبة---عاجل-1078751132.html

https://sputnikarabic.ae/20230704/نتنياهو-مستمرون-في-مواصلة-حربنا-ضد-الإرهاب-1078734392.html

https://sputnikarabic.ae/20230705/لحظة-انفجار-آلية-عسكرية-إسرائيلية-في-شوارع-جنين-فيديو--1078753540.html

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