https://sputnikarabic.ae/20230705/كاميرا-مراقبة-ترصد-نائبا-نرويجيا-وهو-يسرق-نظارة-من-متجر-في-المطار-فيديو-1078750550.html
كاميرا مراقبة ترصد نائبا نرويجيا وهو يسرق نظارة من متجر في المطار... فيديو
كاميرا مراقبة ترصد نائبا نرويجيا وهو يسرق نظارة من متجر في المطار... فيديو
رصدت كاميرا مراقبة في مطار "غاردر موين"، في العاصمة النرويجية أوسلو، نائبا برلمانيا بارزا في البلاد، وهو يسرق نظارة شمسية من متجر في المنطقة الحرة. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T09:44+0000
2023-07-05T09:44+0000
2023-07-05T09:44+0000
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في مقطع الفيديو الذي بثته، أمس الثلاثاء، قناة "VG" المحلية، يظهر النائب النرويجي بيورنار موكسنس، وهو رئيس حزب "الحمر" منذ 11 عاما، وهو يضع النظارات على عينيه ويجرّبها أكثر من مرة أمام بائعة في المتجر.وعندما تأكد بأن النظارة تناسبه وضعها على عربة فيها حقيبة سفره.وفي تلك اللحظة غادرته البائعة لظنها أنه سيمضي إلى الخزينة ليدفع ثمنها، لكنه لم يفعل، بل سحبها عن العربة ودسّها خلسةً في جيبه الخلفي.ووفقًا للصحيفة، اتصلت إدارة المتجر فورًا بأمن المطار، فأبلغهم النائب حين أوقفوه بأنه لم يقصد السرقة، بل وضع النظارة في أمتعته بالخطأ. لكن إدارة المتجر لم تثق بما قال واستدعت الشرطة، التي انتهى تحقيقها معه باعتذاره، قائلًا: "اعتقدت أنها كانت نظارتي، وأصبت بالذعر بمجرد ملاحظتي للخطأ، وكنت قلقًا من أني إذا عدت، سأصبح بطل فضيحة قد تلحق الضرر بالحزب وأعضائه"، وفق تعبيره.وبعد انتشار خبر النظارة في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل، صرّح الحزب بأن ضغوط الأحداث أثرت على موكسنس وأن الحزب أعطاه إجازة مرضية لمدة أسبوعين.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كاميرا مراقبة ترصد نائبا نرويجيا وهو يسرق نظارة من متجر في المطار... فيديو
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رصدت كاميرا مراقبة في مطار "غاردر موين"، في العاصمة النرويجية أوسلو، نائبا برلمانيا بارزا في البلاد، وهو يسرق نظارة شمسية من متجر في المنطقة الحرة.
في مقطع الفيديو الذي بثته، أمس الثلاثاء، قناة "VG" المحلية، يظهر النائب النرويجي بيورنار موكسنس، وهو رئيس حزب "الحمر" منذ 11 عاما، وهو يضع النظارات على عينيه ويجرّبها أكثر من مرة أمام بائعة في المتجر.
وعندما تأكد بأن النظارة تناسبه وضعها على عربة فيها حقيبة سفره.
وفي تلك اللحظة غادرته البائعة لظنها أنه سيمضي إلى الخزينة ليدفع ثمنها، لكنه لم يفعل، بل سحبها عن العربة ودسّها خلسةً في جيبه الخلفي.
ووفقًا للصحيفة، اتصلت إدارة المتجر فورًا بأمن المطار، فأبلغهم النائب حين أوقفوه بأنه لم يقصد السرقة، بل وضع النظارة في أمتعته بالخطأ.
لكن إدارة المتجر لم تثق بما قال واستدعت الشرطة، التي انتهى تحقيقها معه باعتذاره، قائلًا: "اعتقدت أنها كانت نظارتي، وأصبت بالذعر بمجرد ملاحظتي للخطأ، وكنت قلقًا من أني إذا عدت، سأصبح بطل فضيحة قد تلحق الضرر بالحزب وأعضائه"، وفق تعبيره.
وأفادت الصحيفة بأنه تم تغريم النائب البالغ من العمر 41 عاما، غرامة مقدارها 3000 كرونة نرويجية، تعادل 282 دولارا، عقابا على ما فعل.
وبعد انتشار خبر النظارة في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل، صرّح الحزب بأن ضغوط الأحداث أثرت على موكسنس وأن الحزب أعطاه إجازة مرضية لمدة أسبوعين.