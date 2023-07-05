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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230705/كا-52-الروسية-تبيد-ناقلة-جند-أوكرانية-فيديو--1078766834.html
كا 52" الروسية تبيد ناقلة جند أوكرانية... فيديو
كا 52" الروسية تبيد ناقلة جند أوكرانية... فيديو
تواصل أطقم مروحيات "كا-52" التابعة لطيران الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القيام بمهام تدمير معاقل ومعدات المسلحين الأوكرانيين. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T15:36+0000
2023-07-05T15:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر الفيديو كيف قام طاقم مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52"، بتدمير ناقلة جند أوكرانية وحولها إلى قطع متناثرة بضربة دقيقة على محور جنوبي دونيتسك.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت خمس هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوبي دونيتسك.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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رصد عسكري
رصد عسكري

كا 52" الروسية تبيد ناقلة جند أوكرانية... فيديو

15:36 GMT 05.07.2023
© Sputnik . Evgeniy Biyatov الأسلحة الروسية: مروحية كا - 52
 الأسلحة الروسية: مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
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تواصل أطقم مروحيات "كا-52" التابعة لطيران الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القيام بمهام تدمير معاقل ومعدات المسلحين الأوكرانيين.
ويظهر الفيديو كيف قام طاقم مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52"، بتدمير ناقلة جند أوكرانية وحولها إلى قطع متناثرة بضربة دقيقة على محور جنوبي دونيتسك.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت خمس هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوبي دونيتسك.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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