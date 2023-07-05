https://sputnikarabic.ae/20230705/كا-52-الروسية-تبيد-ناقلة-جند-أوكرانية-فيديو--1078766834.html
كا 52" الروسية تبيد ناقلة جند أوكرانية... فيديو
كا 52" الروسية تبيد ناقلة جند أوكرانية... فيديو
تواصل أطقم مروحيات "كا-52" التابعة لطيران الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القيام بمهام تدمير معاقل ومعدات المسلحين الأوكرانيين. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T15:36+0000
2023-07-05T15:36+0000
2023-07-05T15:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102294/30/1022943045_0:85:2418:1445_1920x0_80_0_0_31fc29fabc03f5a0b11cc383b0c462ca.jpg
ويظهر الفيديو كيف قام طاقم مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52"، بتدمير ناقلة جند أوكرانية وحولها إلى قطع متناثرة بضربة دقيقة على محور جنوبي دونيتسك.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت خمس هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوبي دونيتسك.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102294/30/1022943045_189:0:2228:1529_1920x0_80_0_0_d4ae97ad350b701fb98b6bfa2cb108dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
كا 52" الروسية تبيد ناقلة جند أوكرانية... فيديو
تابعنا عبر
تواصل أطقم مروحيات "كا-52" التابعة لطيران الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القيام بمهام تدمير معاقل ومعدات المسلحين الأوكرانيين.
ويظهر الفيديو كيف قام طاقم مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52"، بتدمير ناقلة جند أوكرانية وحولها إلى قطع متناثرة بضربة دقيقة على محور جنوبي دونيتسك.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت خمس هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوبي دونيتسك.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.