https://sputnikarabic.ae/20230705/كبير-المفتشين-السابق-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-زيلينسكي-يلعب-بالنار-وتتوجب-محاكمته-1078764192.html
كبير المفتشين السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية: زيلينسكي يلعب بالنار وتتوجب محاكمته
كبير المفتشين السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية: زيلينسكي يلعب بالنار وتتوجب محاكمته
يبدو أن شعار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بات يحمل صيغة "اللعب بالنووي" لإخافة العالم، ولم يبق أمامه طريقة أخرى ليتهم فيها روسيا سوى بتفجيرات لمحطة... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T14:52+0000
2023-07-05T14:52+0000
2023-07-05T14:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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تقارير سبوتنيك
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وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة في عملية التفتيش الأخيرة لم تعثر على أي دليل على تفخيخ محطة زابوروجيه، وهذا ما يدحض رواية واتهام زيلينسكي الباطلة.حول هذا الموضوع، قال كبير المفتشين السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يسري أبو شادي، في حديثه لوكالة "سبوتنيك":وأشار كبير المفتشين إلى أن "وكالة الطاقة النووية تبعث فريق عمل من خمسة أفراد، وهناك قسمين يتعاملان مع محطة زابوروجيه، قسم التفتيش وقسم الأمن، وبالنسبة لمراقبة ضرب النار والأعمال العسكرية، فهي ليست من صلاحيات وأعمال موظفي الوكالة، ولكن تندرج ضمن أعمال الأمم المتحدة أو مجلس الأمن".كما نوّه المتحدث إلى الاتهامات التي تطول روسيا بهذه التفجيرات، وقال:كما أشار يسري أبو شادي إلى مخاطر حدوث تفجيرات في محطة زابوروجيه، وقال: "المخاطر لن تكون مثل تشيرنوبيل أو فوكوشيما، وأقصى شيء ممكن أن يحدث هو أن يضرب المفاعل نفسه، ويعرض الوقود النووي المشع، الموجود في قلب المفاعل النووي أو في بركة التبريد، من الممكن أن يتفجر ويصل إلى المنطقة المحيطة بالمحطة ويكون له تأثير إشعاعي مضر محدود على المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230705/غروسي-يكذب-مزاعم-زيلينسكي-لم-نعثر-على-أي-دليل-لتفخيخ-محطة-زابوروجيه-في-عملية-التفتيش-الأخيرة-1078753966.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
كبير المفتشين السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية: زيلينسكي يلعب بالنار وتتوجب محاكمته
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يبدو أن شعار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بات يحمل صيغة "اللعب بالنووي" لإخافة العالم، ولم يبق أمامه طريقة أخرى ليتهم فيها روسيا سوى بتفجيرات لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة في عملية التفتيش الأخيرة لم تعثر على أي دليل
على تفخيخ محطة زابوروجيه، وهذا ما يدحض رواية واتهام زيلينسكي الباطلة.
حول هذا الموضوع، قال كبير المفتشين السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يسري أبو شادي، في حديثه لوكالة "سبوتنيك":
إن القلق النووي ليس كبيرا جدا كما يروج له الإعلام، وقطعًا الضرب يأتي من أوكرانيا وهم يستغلون ما يحصل اليوم في الميدان الأوكراني لترهيب وتخويف العالم، لأن المحطات الخمس متوقفة حاليا، وزابوروجيه لديها بحيرة مياه كبيرة، وبخارها يجعلها بلا حاجة لتعويضات كبيرة، تماما كحاجة كوب ماء من حمام سباحة.
وأشار كبير المفتشين إلى أن "وكالة الطاقة النووية تبعث فريق عمل من خمسة أفراد، وهناك قسمين يتعاملان مع محطة زابوروجيه، قسم التفتيش وقسم الأمن، وبالنسبة لمراقبة ضرب النار والأعمال العسكرية، فهي ليست من صلاحيات وأعمال موظفي الوكالة، ولكن تندرج ضمن أعمال الأمم المتحدة أو مجلس الأمن".
وتحدث يسري أبو شادي عن "مطالبات الوكالة النووية بوجوب أن تكون هذه المنطقة منزوعة السلاح، وأن يكون فيها القوات الأمامية هي المسيطرة، وطبعا روسيا رفضت هذا الاقتراح، لأن زابوروجيه أصبحت روسية بعد الاستفتاء، ولكن أعتقد أنه لا توجد استجابة من جانب أوكرانيا بعدم قصف وضرب زابوروجيه".
كما نوّه المتحدث إلى الاتهامات التي تطول روسيا بهذه التفجيرات، وقال:
"إن موظفي الوكالة المتواجدين في الموقع لم يوجهوا أي تهمة لروسيا، وأعتقد أنّ بعض أجهزة الإعلام الغربية الساذجة هي من تروج لمثل هذه الأكاذيب، تماما كما روجوا لتفجير السد بأن روسيا من قامت بقصفه".
وأضاف: "أعتقد أنه على العالم أن يفهم ويحكّم الأمور، ويتوجب أن يتم محاكمة الرئيس زيلينسكي، الذي يحاول تخويف الناس ويستمر في تهديد المفاعلات النووية، وهو يقوم بكارثة أولًا على بلده".
كما أشار يسري أبو شادي إلى مخاطر حدوث تفجيرات في محطة زابوروجيه
، وقال: "المخاطر لن تكون مثل تشيرنوبيل أو فوكوشيما، وأقصى شيء ممكن أن يحدث هو أن يضرب المفاعل نفسه، ويعرض الوقود النووي المشع، الموجود في قلب المفاعل النووي أو في بركة التبريد، من الممكن أن يتفجر ويصل إلى المنطقة المحيطة بالمحطة ويكون له تأثير إشعاعي مضر محدود على المنطقة".