https://sputnikarabic.ae/20230705/كبير-المفتشين-السابق-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-زيلينسكي-يلعب-بالنار-وتتوجب-محاكمته-1078764192.html

كبير المفتشين السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية: زيلينسكي يلعب بالنار وتتوجب محاكمته

كبير المفتشين السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية: زيلينسكي يلعب بالنار وتتوجب محاكمته

يبدو أن شعار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بات يحمل صيغة "اللعب بالنووي" لإخافة العالم، ولم يبق أمامه طريقة أخرى ليتهم فيها روسيا سوى بتفجيرات لمحطة... 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T14:52+0000

2023-07-05T14:52+0000

2023-07-05T14:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تقارير سبوتنيك

العالم

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وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة في عملية التفتيش الأخيرة لم تعثر على أي دليل على تفخيخ محطة زابوروجيه، وهذا ما يدحض رواية واتهام زيلينسكي الباطلة.حول هذا الموضوع، قال كبير المفتشين السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يسري أبو شادي، في حديثه لوكالة "سبوتنيك":وأشار كبير المفتشين إلى أن "وكالة الطاقة النووية تبعث فريق عمل من خمسة أفراد، وهناك قسمين يتعاملان مع محطة زابوروجيه، قسم التفتيش وقسم الأمن، وبالنسبة لمراقبة ضرب النار والأعمال العسكرية، فهي ليست من صلاحيات وأعمال موظفي الوكالة، ولكن تندرج ضمن أعمال الأمم المتحدة أو مجلس الأمن".كما نوّه المتحدث إلى الاتهامات التي تطول روسيا بهذه التفجيرات، وقال:كما أشار يسري أبو شادي إلى مخاطر حدوث تفجيرات في محطة زابوروجيه، وقال: "المخاطر لن تكون مثل تشيرنوبيل أو فوكوشيما، وأقصى شيء ممكن أن يحدث هو أن يضرب المفاعل نفسه، ويعرض الوقود النووي المشع، الموجود في قلب المفاعل النووي أو في بركة التبريد، من الممكن أن يتفجر ويصل إلى المنطقة المحيطة بالمحطة ويكون له تأثير إشعاعي مضر محدود على المنطقة".

https://sputnikarabic.ae/20230705/غروسي-يكذب-مزاعم-زيلينسكي-لم-نعثر-على-أي-دليل-لتفخيخ-محطة-زابوروجيه-في-عملية-التفتيش-الأخيرة-1078753966.html

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