https://sputnikarabic.ae/20230705/لحظة-انفجار-آلية-عسكرية-إسرائيلية-في-شوارع-جنين-فيديو--1078753540.html
لحظة انفجار آلية عسكرية إسرائيلية في شوارع جنين... فيديو
لحظة انفجار آلية عسكرية إسرائيلية في شوارع جنين... فيديو
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية مشهد فيديو يوثق لحظة انفجار عبوة محلية الصنع بآلية عسكرية إسرائيلية في جنين في الضفة الغربية، خلال عملية... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T10:47+0000
2023-07-05T10:47+0000
2023-07-05T10:47+0000
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وتظهر المشاهد التي تم تداولها بشكل واسع لحظة عبور آليات عسكرية إسرائيلية عبر أحد شوارع مدينة جنين في الضفة الغربية، في ظل أجواء من الاشتباكات.وخلال تقدم القوات الإسرائيلية انفجرت إحدى المدرعات انفجارا عنيفا، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق رصاص في المنطقة.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "خلال العملية في جنين اعتقلنا 300 وقتلنا 12.. العملية كانت معقدة وفي منطقة صعبة".وبدوره، أعلن زياد النخالة، الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أن "الشعب الفلسطيني العظيم حقق انتصارًا كبيرًا بالتغلب على العدوان في جنين ومخيمها".انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في العملية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, رصد عسكري, العالم العربي
نادي الفيديو, رصد عسكري, العالم العربي
لحظة انفجار آلية عسكرية إسرائيلية في شوارع جنين... فيديو
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تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية مشهد فيديو يوثق لحظة انفجار عبوة محلية الصنع بآلية عسكرية إسرائيلية في جنين في الضفة الغربية، خلال عملية الاقتحام الإسرائيلية.
وتظهر المشاهد التي تم تداولها بشكل واسع لحظة عبور آليات عسكرية إسرائيلية عبر أحد شوارع مدينة جنين في الضفة الغربية، في ظل أجواء من الاشتباكات.
وخلال تقدم القوات الإسرائيلية انفجرت إحدى المدرعات انفجارا عنيفا، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق رصاص في المنطقة.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "خلال العملية في جنين اعتقلنا 300 وقتلنا 12.. العملية كانت معقدة وفي منطقة صعبة".
وأضاف المتحدث: "حققنا إنجازات خلال العملية في جنين، لكنها ليست كاملة"، متابعا: "سنعود إلى مخيم جنين إذا توفرت معلومات عن تخطيط نشطاء لأي هجمات".
وبدوره، أعلن زياد النخالة، الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أن "الشعب الفلسطيني العظيم حقق انتصارًا كبيرًا بالتغلب على العدوان في جنين ومخيمها".
وجاء ذلك في وقت انسحبت فيه القوات الإسرائيلية من جنين، في اليوم الثاني، لواحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات.
انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم
، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في العملية.